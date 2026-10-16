El PAN, entre las grietas de Morena

Este es el esquema que tienen sobre la mesa los estrategas del PAN , cuyos análisis mostraron que las mejores posibilidades de arrebatarle gubernaturas a Morena se encuentran en Baja California Sur y Tlaxcala, junto con la alcaldía Álvaro Obregón, además de mantener el poder en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro. La otra ventana de oportunidad la ven en Nuevo León, donde gobierna Movimiento Ciudadano. En la Ciudad de México, que sigue siendo el granero electoral de la 4T, los estrategas de Acción Nacional consideraron que, aunque será una contienda muy difícil, podrían mantener la codiciada alcaldía Cuauhtémoc, así como Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Las heridas que dejó la selección de las precandidaturas de Morena a gubernaturas para el próximo año abrieron grietas en varios estados ante la inconformidad sobre quienes resultaron ganadores. Algunas son muy visibles, como en Nuevo León, Michoacán y Zacatecas, y otras han sido más soterradas, pero donde existe convulsión y divisiones, como en Baja California Sur, Colima, Sonora, Tlaxcala y la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Hay otros estados, como Baja California, Chihuahua y Sinaloa, donde, aunque no se ve en el horizonte peligro para el partido oficial, las tensiones internas podrían abrir oportunidades para la oposición.

Varias de estas gubernaturas y alcaldías se lograron mediante coaliciones con el PRI y el PRD, las cuales van a repetirse en 2027. Bajo la lógica que se está negociando, las candidaturas serán seleccionadas en función de su rentabilidad; es decir, elegirán no a quien quisieran o con quien tienen compromisos, sino a quien pueda ganar. Es el caso de Nuevo León, donde el virtual candidato Adrián de la Garza, llegó por el PRI en alianza con el PAN, y la alcaldía Cuauhtémoc, donde Alessandra Rojo de la Vega arrebató el enclave morenista abanderada por el Revolucionario Institucional, el PAN y el PRD.

Nuevo León es donde existe la grieta más visible por la molestia pública de Tatiana Clouthier, porque su inconformidad no está en el desierto, aunque no tiene la fuerza para lograr un movimiento disidente, a menos que su eterno promotor, el empresario Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia durante el primer trienio de Andrés Manuel López Obrador, esté dispuesto a inyectar recursos para potenciar la rebeldía. Otros grupos insatisfechos con la selección de Clara Luz Flores, designada precandidata, se encuentran en la militancia. Flores era carta de López Obrador y del PT, que ignoraron su poco peso en el estado y terminó en cuarto lugar en la elección para gobernador en 2021.

La concesión a Flores no ha evitado que el PT esté dispuesto, en este momento, a romper con Morena por el resultado de la selección en Zacatecas. Ahí, en una componenda con la familia del gobernador David Monreal y el diputado Ricardo Monreal, se seleccionó a Verónica Díaz, pasando por alto a Geovanna Bañuelos, la senadora que es la principal operadora del líder petista, Alberto Anaya, y que es la ventanilla a la cual acuden los gobernadores cuando necesitan el apoyo del partido con sus bancadas parlamentarias.

La indignación del PT en Zacatecas abona a las divisiones dentro de Morena, expuestas abiertamente por el senador Ulises Mejía, quien aseguró que él, y no Díaz, ganó la encuesta. Las palabras agresivas de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del PT, al que llamó esta semana “oportunista”, acentuaron el conflicto en la coalición gobernante. “Está a un tris de retirarse el PT”, dijo una fuente parlamentaria.

En esta ventana de oportunidad para el PAN y una posible coalición con el PRI, no está claro quién sería el o la candidata con mayor rentabilidad política. Esto no sucede en Baja California Sur, donde perfilan al diputado Francisco Pelayo para aprovechar la grieta que apareció en el estado, cuando en el rejuego de posiciones y alianzas tácticas, Sheinbaum sacrificó a su candidata Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, para mantener a su candidato Cruz Pérez (en Chihuahua), entregando la precandidatura a Manuel Cota, quien, aunque es diputado federal por el Partido Verde, está respaldado por su padre, el exgobernador Leonel Cota, y el senador Adán Augusto López, perfiles que son parte de la estructura de control que armó López Obrador durante su gobierno.

La carta fuerte de la 4T en el estado no era él ni Quiroga, sino Christian Agúndez, hijo de otro exgobernador, Narciso Agúndez, pero se cayó por los cada vez más claros vínculos que tiene el alcalde de Los Cabos con Los Chapitos, que ha producido algunos asesinatos importantes de exfuncionarios del gobierno municipal este año. El alcalde Agúndez, quien es investigado por Estados Unidos y está involucrado en una carpeta de investigación en la Fiscalía General por el tema de corrupción y ligas con el crimen organizado en el sistema de aguas municipal, apoyó públicamente a Cota para gobernador.