Reaparece el papa León XIV tras cirugía; celebró misa en el hospital Gemelli, en Roma

En las imágenes, el líder de la Iglesia católica aparece con vestiduras litúrgicas verdes y un solideo blanco, acompañado por su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna. La celebración tuvo lugar en una sala habilitada en el décimo piso del centro médico, donde el pontífice permanece durante su convalecencia, debido a que el apartamento reservado para él en el hospital está en remodelación.

El papa León XIV reapareció públicamente este viernes 16 de octubre, luego de someterse a una cirugía pulmonar el pasado martes. El Vaticano difundió las primeras fotografías del pontífice durante una misa celebrada en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece en recuperación.

La reaparición representa un avance en su recuperación, luego de varios días de seguimiento médico. Las fotografías muestran al Papa participando activamente en la celebración religiosa, mientras los informes oficiales reportan una evolución favorable después de la intervención quirúrgica.

MÉDICOS CONFIRMAN MEJORÍA CONSTANTE DEL PONTÍFICE

Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables del equipo que atiende al Papa, informaron que durante la mañana del viernes se le practicaron análisis de sangre y una radiografía de tórax para evaluar su evolución.

“Los resultados han confirmado la mejoría constante de su estado general”, señalaron los especialistas en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

A sus 71 años, León XIV también realiza sesiones de fisioterapia respiratoria, como parte del proceso para recuperar su capacidad pulmonar. De acuerdo con la información médica, el pontífice ha retomado sus actividades cotidianas “con total autonomía”, un avance respecto de los primeros días posteriores a la operación.

EL PAPA AGRADECE AL PERSONAL DEL HOSPITAL GEMELLI

Durante la misa participaron médicos, enfermeros y otros trabajadores del hospital que se encontraban libres de servicio, además de integrantes del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En su homilía, León XIV reconoció el trabajo del personal sanitario y agradeció la atención recibida durante su estancia en el centro médico. El mensaje también destacó la importancia del acompañamiento a quienes atraviesan problemas de salud.

El Vaticano informó que el pontífice expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”.

La celebración tuvo un significado especial dentro de su recuperación. En días anteriores, el Papa únicamente concelebraba la misa; esta vez, pudo oficiarla personalmente, un cambio que refleja su evolución favorable, aunque no implica por sí solo el fin de su convalecencia.

¿QUÉ CIRUGÍA LE PRACTICARON A LEÓN XIV?

El pontífice fue intervenido el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. El procedimiento tuvo como objetivo retirar tejido afectado por un adenocarcinoma, diagnóstico confirmado tras el análisis de la pieza quirúrgica.

La necesidad de la operación había sido anunciada por el propio León XIV durante el rezo del Ángelus de la semana anterior, cuando explicó que debía someterse a una intervención para retirar un nódulo pulmonar.

Por ahora, la evolución médica será determinante para establecer cuándo podrá abandonar el hospital y retomar plenamente sus actividades públicas. Una fuente vaticana citada por EFE adelantó que el Papa podría presidir el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque todavía no se había confirmado el lugar ni la modalidad.

EL VATICANO NO DESCARTA AJUSTES EN EL PONTIFICADO

La recuperación también ha abierto interrogantes sobre la agenda del pontífice durante las próximas semanas. Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y uno de sus principales colaboradores, señaló que las decisiones dependerán de los resultados médicos y de la evolución posterior a la cirugía.

“No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, declaró Parolin el jueves, según las agencias italianas LaPresse y ANSA.

El secretario de Estado agregó: “La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”.

Por el momento, la Santa Sede mantiene el seguimiento de su estado de salud, mientras la celebración de la misa y los últimos resultados médicos ofrecen señales favorables sobre su recuperación.