Ernesto Laguardia considera una ‘confesión innecesaria’ la revelación de Mariana Ochoa sobre su romance hace 20 años

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    Ernesto Laguardia considera una ‘confesión innecesaria’ la revelación de Mariana Ochoa sobre su romance hace 20 años
    El actor reaccionó a las declaraciones de la cantante sobre el breve romance que tuvieron en 2003 y habló de la confianza que existe en su matrimonio con Patricia Rodríguez. VANGUARDIA/ARCHIVO

Ernesto Laguardia considera innecesaria la revelación de Mariana Ochoa sobre su romance de 2003 y aclara si hubo problemas en su matrimonio

Las declaraciones de Mariana Ochoa sobre su vida sentimental siguen generando reacciones después de su participación en “La Casa de los Famosos México”. Esta vez, el protagonista de la historia fue Ernesto Laguardia, quien respondió a la revelación de la cantante sobre el breve romance que ambos tuvieron hace más de dos décadas.

El actor se pronunció sobre el tema durante un encuentro con los medios de comunicación, retomado por el canal de YouTube “Qué buen chisme”. Aunque aseguró que no está molesto por lo que contó la integrante de OV7, calificó sus declaraciones como una confesión innecesaria y explicó cómo tomó la situación su esposa, Patricia Rodríguez.

La historia salió a la luz durante una conversación de Mariana con sus compañeros del reality show, donde recordó que ella y Laguardia salieron durante algunos meses en 2003. Según su versión, entre ambos hubo coqueteo y besos, pero el acercamiento no llegó más lejos y el actor dejó de buscarla de manera repentina.

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ERNESTO LAGUARDIA DEFIENDE SU MATRIMONIO

Ante las preguntas de la prensa, Ernesto Laguardia dejó claro que la revelación no provocó una crisis en su relación con Patricia Rodríguez, con quien se casó en mayo de 2007. El actor destacó la confianza que existe entre ambos y expresó el cariño que siente por su esposa.

“Mi esposa sabe que yo la respeto por sobre todas las cosas, tiene todo mi amor y agradecimiento, soy el hombre más afortunado que existe de tenerla y amarla todos los días. Creo que fue una confesión innecesaria, un poco parte de su juego, pero mi esposa es una mujer que está muy segura de mí, de nuestro amor, de nuestra familia y es toda una señora”, dijo el actor.

Con estas palabras, Laguardia sostuvo que su matrimonio no se vio afectado por los comentarios de la cantante. También dejó ver que, desde su perspectiva, la seguridad y la confianza de su esposa fueron fundamentales para tomar el asunto con tranquilidad.

MARIANA OCHOA REVELÓ DETALLES DE SU ROMANCE

La historia se conoció durante una charla dentro de “La Casa de los Famosos México”, donde Mariana Ochoa recordó el vínculo que tuvo con el actor cuando ella tenía 24 años y él 43. La cantante explicó que le atraía Laguardia y que solía acercarse a saludarlo cuando coincidían en Televisa.

De acuerdo con su relato, las salidas se prolongaron durante dos o tres meses, hasta que él dejó de buscarla sin darle una explicación. La intérprete también reconoció que entre ellos sí existieron muestras de afecto, aunque negó que la relación avanzara a otro nivel.

“A mí me gustaba, cada vez que iba a Televisa, pasaba y saludaba. Como dos tres meses salimos, pero me dejó de buscar (...) Voy a aceptar que sí nos besamos. Hubo besos, coqueteo y besos, pero nunca llegamos a más”, dijo la cantante.

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La confesión despertó curiosidad por tratarse de una historia que, según lo contado por Ochoa, ocurrió hace más de 20 años. Sin embargo, Laguardia centró su respuesta en el presente y en la estabilidad de su familia, mientras que las declaraciones de ambos permitieron conocer sus distintas perspectivas sobre aquel breve romance.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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