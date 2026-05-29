Celebran el Día del Ceramista con exhibición de cerámica rakú en el Museo del Desierto
El maestro Sinhué Delgado hizo una demostración de esta técnica que otorga un acabado metálicos a las piezas de arcilla
Este jueves 28 de mayo, en el Museo del Desierto, se llevó a cabo una exhibición de cerámica rakú como una actividad para conmemorar el Día del Ceramista, a cargo del maestro ceramista y artista Sinhué Delgado.
El evento se llevó a cabo en el Patio de las Zacas, donde se instaló un horno pequeño que coció varias piezas hasta el punto de incadescencia, tras lo cual fueron retiradas e introducidas en un balde metálico con papel periódico que sirvió como combustible. Posteriormente se taparon para extinguir el oxígeno en el interior de la cubeta y que el fuego consumiera también el oxígeno de los esmaltes de las piezas, revelado los tonos metálicos de su cubierta.
“En una hora puedes ver el proceso del horneado, que generalmente sucede en los talleres y el público no lo ve”, explicó Delgado a VANGUARDIA, “mucha de la cerámica en México es utilitaria y los talleres no experimentan mucho con materiales, temperaturas, pero habemos muchos ceramistas que nos gusta experimentar, buscamos el efecto, no nos quedamos con los vidriados tradicionales y estas quemas alternativas llegan para darnos otros acabados”.
Antes de mostrar el resultado el público pasó a la exposicón “Árida. Las Formas del desierto” del maestro Delgado, abierta hasta mediados de junio en la galería del Pabellón II del museo, con una amplia muestra de su trabajo, incluidos acabados en rakú.