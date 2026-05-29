Celebran el Día del Ceramista con exhibición de cerámica rakú en el Museo del Desierto

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    Celebran el Día del Ceramista con exhibición de cerámica rakú en el Museo del Desierto

El maestro Sinhué Delgado hizo una demostración de esta técnica que otorga un acabado metálicos a las piezas de arcilla

Este jueves 28 de mayo, en el Museo del Desierto, se llevó a cabo una exhibición de cerámica rakú como una actividad para conmemorar el Día del Ceramista, a cargo del maestro ceramista y artista Sinhué Delgado.

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El evento se llevó a cabo en el Patio de las Zacas, donde se instaló un horno pequeño que coció varias piezas hasta el punto de incadescencia, tras lo cual fueron retiradas e introducidas en un balde metálico con papel periódico que sirvió como combustible. Posteriormente se taparon para extinguir el oxígeno en el interior de la cubeta y que el fuego consumiera también el oxígeno de los esmaltes de las piezas, revelado los tonos metálicos de su cubierta.

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“En una hora puedes ver el proceso del horneado, que generalmente sucede en los talleres y el público no lo ve”, explicó Delgado a VANGUARDIA, “mucha de la cerámica en México es utilitaria y los talleres no experimentan mucho con materiales, temperaturas, pero habemos muchos ceramistas que nos gusta experimentar, buscamos el efecto, no nos quedamos con los vidriados tradicionales y estas quemas alternativas llegan para darnos otros acabados”.

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Antes de mostrar el resultado el público pasó a la exposicón “Árida. Las Formas del desierto” del maestro Delgado, abierta hasta mediados de junio en la galería del Pabellón II del museo, con una amplia muestra de su trabajo, incluidos acabados en rakú.

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Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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