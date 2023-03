El jueves 16 a las 20:30 horas se llevará a cabo la gala “The music of the night ”, con la Orquesta Filarmónica del Desierto y la Compañía de Ópera de Saltillo , que compartirá en escena los temas más icónicos del clásico de Andrew Lloyd Webber “El fantasma de la ópera” , y que aunque es considerado una obra de teatro musical supondrá un gran reto vocal para los intérpretes.

Sin personal suficiente

A pesar de estar de fiesta, el Fernando Soler está trabajando con muy poco personal, así lo ha reportado el gremio teatral desde hace más de un año. Esto afecta sobre todo a la programación de eventos, pues no cuenta con la capacidad para usar la sala grande y el Teatro de Cámara Jesús Valdés al mismo tiempo.

“Es un problema en el que requeriríamos contratar más personal [...] Estamos en un proceso de cierre y no podemos abrir un proceso de contratación de personal especializado, pero sí a través de Javier [Rodríguez], hemos estado buscando los esquemas para poder atender ambos espacios y abrir las puertas del teatro de cámara al teatro local”, señaló la funcionaria al respecto, “sí evitamos que no se empalmen grandes producciones, porque entonces ahí si no tenemos la capacidad para atender bien a ambos espacios”.