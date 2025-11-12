Celebrarán el Día Nacional del Libro con homenajes a Rosario Castellanos y Jane Austen en Saltillo

Artes
/ 12 noviembre 2025
    Celebrarán el Día Nacional del Libro con homenajes a Rosario Castellanos y Jane Austen en Saltillo

La Secretaría de Cultura prepara para este viernes 14 de noviembre, en el marco del Día Nacional del Libro, una jornada repleta de actividades

Este jueves 13 de noviembre en México se celebra el Día Nacional del Libro y para conmemorarlo la Secretaría de Cultura de Coahuila dedicará una jornada entera a la literatura el viernes 14, con varias actividades en la Academia Interamericana de Derechos Humanos desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.

La Fiesta del Libro ofrecerá actividades culturales, venta de libros y un bazar literario, además de un programa dedicado a rendir homenaje a Rosario Castellanos, una de las autoras más destacadas de la literatura mexicana del siglo XX.

El programa iniciará a las 15:00 horas con “Letras para llevar, homenaje a Rosario Castellanos” para continuar con una lectura de sus obras a cargo de Mediadores de Salas de Lectura y a las 17:00 horas se llevará a cabo una lectura de poemas en la que también participará la titular de la SecretarÍa de Cultura, Esther Quintana Salinas.

Posteriormente a las 18:00 horas tendrá lugar la actividad “Hojalatería y pintura: Lectura de obra personal”, con Alicia Rocha, Ángela S. Reojas, Daniela González, Elvia R. Garza, José Luis Molina, Miguel Servín, Paula Hernández, Stella Rigel y Susana Cepeda. La jornada concluirá a las 19:00 horas se presentará la lectura teatralizada “Jane Austen a escena”, bajo la coordinación de Sylvia Georgina Estrada.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

