$!Celebrarán el Día Nacional del Libro con homenajes a Rosario Castellanos y Jane Austen en Saltillo

Este jueves 13 de noviembre en México se celebra el Día Nacional del Libro y para conmemorarlo la Secretaría de Cultura de Coahuila dedicará una jornada entera a la literatura el viernes 14, con varias actividades en la Academia Interamericana de Derechos Humanos desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.

La Fiesta del Libro ofrecerá actividades culturales, venta de libros y un bazar literario, además de un programa dedicado a rendir homenaje a Rosario Castellanos, una de las autoras más destacadas de la literatura mexicana del siglo XX.