Charlan sobre ‘Lo inevitable de nosotros’, de la autora Michelle Ortiz, en la FIL Coahuila

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Artes
/ 27 abril 2026
    Charlan sobre ‘Lo inevitable de nosotros’, de la autora Michelle Ortiz, en la FIL Coahuila
    La presentación del libro “Lo inevitable de nosotros”, de Michelle Ortiz, se realizó sin la presencia de la autora. CORTESÍA

A través de un charla se presentó el libro “Lo inevitable de nosotros” de Michelle Ortiz, ante la imposibilidad de la autora por estar en la feria

Debido a causas de fuerza mayor, este domingo 26 de abril la presentación del libro “Lo inevitable de nosotros”, de Michelle Ortiz, se realizó sin la presencia de la autora, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC).

En cambio, las participantes fueron Alejandra Medina, creadora de contenido del proyecto “Leer en todas partes” y Miranda Castañeda, quienes charlaron sobre algunos pormenores de la primera publicación de la también creadora de contenido en el proyecto “MorraQueLee”.

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La actividad comenzó de manera informal, narrando la relación amorosa de Bea y Pablo, los personajes principales de la novela juvenil con realismo mágico de la autora mexicana, así como todos los obstáculos que se vivieron durante la novela.

“Siete años es demasiado, no me lo esperaba”, comentó Medina, sobre el tiempo que pasó para el reencuentro crucial de los protagonistas.

Durante esta charla se contó con múltiples participaciones por parte del público, preguntando las opiniones de quienes ya habían leído el libro y su postura al respecto, ya que en su club de lectura estaban a favor y en contra de esta relación.

$!Alejandra Medina y Miranda Castañeda charlaron sobre la novela.
Alejandra Medina y Miranda Castañeda charlaron sobre la novela. CORTESÍA

También se describió el ambiente que se presenta en los lugares que Bea visita en España y su rutina en Ciudad de México, en su trabajo soñado para muchos, en el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Antes de finalizar se leyeron las primeras páginas del libro, en donde se nos brinda un amplio panorama sobre la vida de Bea y la relación que tenía con su familia y su casa.

“Nos deja entrar a esta casa y nos envuelve en las situaciones que se dieron y que te hace pensar en casas muy antiguas, nos hacen recordar las casas de nuestras abuelas, con los aromas”, comentó Miranda.

Las participantes hicieron hincapié en que, para ser la primera novela de la autora, “les sorprendió lo bien hecho que está el libro en contenido, en donde te hace oler, tocar y sentir el libro”.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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