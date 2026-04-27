José Luis Trueba cuenta ‘la otra historia’ de Carlota de México en la FIL Coahuila

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Artes
/ 27 abril 2026
    José Luis Trueba cuenta ‘la otra historia’ de Carlota de México en la FIL Coahuila
    José Luis Trueba se presentó en la FILC 2026 para hablar de su más reciente libro “Carlota la otra historia”. CORTESÍA

El reconocido autor mexicano presenta su libro más reciente ‘Carlota la otra historia’ en la FIL Coahuila

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), a las 17:30 horas del sábado 25 de abril, en la sala Manuel Acuña, se presentó el escritor y periodista José Luis Trueba.

El evento se desarrolló en torno a su más reciente libro “Carlota la otra historia”, obra que nos narra la vida de Carlota y Maximiliano, los segundos emperadores de México, a través de los ojos de una dama de compañía, que fue testigo viviendo las glorias, decepciones y miedos de la emperatriz.

https://vanguardia.com.mx/opinion/te-gusta-leer-estos-4-libros-atraparan-tu-atencion-AJ20292233

La conversación se realizó con el apoyo de Jessica Villarreal, abogada, Licenciada en artes plásticas y creadora de contenido con el proyecto “Yo soy Arte”.

“Lo que me tardé en crear este libro no fue por estudiar a Carlota, lo que me tarde fue en descubrir cómo contarla, [formar] a la mujer que yo quería contar”, comentó el autor durante el evento.

“Fue una mujer que creyó sus ideales y luchó hasta el final”, agregó Villarreal.

$!En la novela se narra la vida de Carlota y Maximiliano, los segundos emperadores de México.
En la novela se narra la vida de Carlota y Maximiliano, los segundos emperadores de México. CORTESÍA

La charla se vivió de una manera muy orgánica, entre risas y bromas por parte del autor y su acompañante, así como con la participación del público.

El autor interactuó con los presentes rondando por la sala, y sentándose con el público y compartiendo experiencias que tuvo al realizar el libro y sobre las ideas erróneas que tenemos los mexicanos sobre el segundo imperio.

Al finalizar la charla se realizó una ronda de preguntas, destacando las diferencias que tiene Carlota en distintos libros del autor.

$!El autor interactuó con los presentes.
El autor interactuó con los presentes. CORTESÍA

Otro comentario del público en dicho espacio fue “Carlota estaba adelantada a su tiempo, vivió en una época en la que las mujeres éramos él .0000 por ciento”.

Antes de finalizar la charla se le otorgó un diploma por parte de la ‘Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila’ al autor José Luis Trueba.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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