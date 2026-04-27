José Luis Trueba cuenta ‘la otra historia’ de Carlota de México en la FIL Coahuila

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), a las 17:30 horas del sábado 25 de abril, en la sala Manuel Acuña, se presentó el escritor y periodista José Luis Trueba. El evento se desarrolló en torno a su más reciente libro “Carlota la otra historia”, obra que nos narra la vida de Carlota y Maximiliano, los segundos emperadores de México, a través de los ojos de una dama de compañía, que fue testigo viviendo las glorias, decepciones y miedos de la emperatriz.

La conversación se realizó con el apoyo de Jessica Villarreal, abogada, Licenciada en artes plásticas y creadora de contenido con el proyecto “Yo soy Arte”. “Lo que me tardé en crear este libro no fue por estudiar a Carlota, lo que me tarde fue en descubrir cómo contarla, [formar] a la mujer que yo quería contar”, comentó el autor durante el evento. “Fue una mujer que creyó sus ideales y luchó hasta el final”, agregó Villarreal.

La charla se vivió de una manera muy orgánica, entre risas y bromas por parte del autor y su acompañante, así como con la participación del público. El autor interactuó con los presentes rondando por la sala, y sentándose con el público y compartiendo experiencias que tuvo al realizar el libro y sobre las ideas erróneas que tenemos los mexicanos sobre el segundo imperio. Al finalizar la charla se realizó una ronda de preguntas, destacando las diferencias que tiene Carlota en distintos libros del autor.

Otro comentario del público en dicho espacio fue “Carlota estaba adelantada a su tiempo, vivió en una época en la que las mujeres éramos él .0000 por ciento”. Antes de finalizar la charla se le otorgó un diploma por parte de la ‘Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila’ al autor José Luis Trueba.

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