$!Con dueto de pianistas catalanes la Filarmónica del Desierto iniciará su temporada 2026

La Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) está por iniciar con una serie de conciertos donde el talento mexicano y el internacional se sumará al de esta agrupación en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El primero de estos eventos será el próximo jueves 29 de enero a las 20:30 horas, con la presencia destacada de Carles & Sofía Dúo, proveniente de España que interpretará el Concierto Folclórico para piano a cuatro manos y orquesta de John Carmichael. El programa de este concierto se complementará por la obertura de Ruy Blas, Op. 95 de Felix Mendelssohn y la Sinfonía No. 2 en si menor, Op. 5 de Aleksandr Borodín, bajo la dirección de Natanael Espinoza.

El dúo ha estado en activo desde 1987, brillando en escenarios Carnegie Hall de Nueva York, el Palau de la Música Catalana y el Teatro Colón de Buenos Aires, con un repertorio que abarca desde Bacha hasta el siglo XXI, dándole su lugar a la música para piano a cuatro manos. “Este dúo catalán va a tocar una obra que es estreno en México, compuesta por un autor australiano-inglés que se las dedicó a ellos, por lo que tiene un aire my español”, compartió el director en rueda de prensa este miércoles. El jueves 26 de febrero continuará la actividad con la participación del clarinetista cubano Alden Ortuño, quien presentará al público de Saltillo el Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K. 622 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esa noche también se disfrutará de la Obertura a Tristán e Isolda de Richard Wagner y las Danzas Sinfónicas, Op. 45 de Serguéi Rachmaninov, también con Espinoza a la batuta.

Para marzo la invitada especial será la percusionista mexicana Gabriela Jiménez, quien interpretará el Concierto para timbales y orquesta “Voltaje” de Gabriela Ortiz, programa que se complementará con la Marcha Eslava, Op. 31 de Piotr Ilich Tchaikovsky y la Sinfonía No. 5 en do menor de Ludwig van Beethoven. Los boletos para estos eventos se pueden adquirir por medio de la plataforma NewTicket, donde también ya está disponible la opción de membresía, para asegurar tu lugar en toda la temporada. Aunado a esto se sumarán al 30 aniversario de la Parroquia de San Pablo Apóstol, con un concierto donde tocarán las 4 Estaciones de Vivaldi el día 23 de enero a las 20:30 horas. El boletaje se gestionará directamente en las oficinas de la iglesia.