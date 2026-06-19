$!Con menos de 15 eventos, esta es la oferta infantil de la FINA 2026 en Saltillo

En el marco del 449 aniversario de la ciudad, la Fiesta Internacional de las Artes (FINA) ofrecerá más de 280 actividades enfocadas en la promoción de las artes y la cultura, con una programación que destaca la participación de talentos locales en distintas disciplinas. Sin embargo, dentro de esta amplia cartelera, menos de 15 eventos están dirigidos al público infantil, sector considerado clave para el acercamiento temprano a las expresiones artísticas. Además, algunas de estas actividades se llevarán a cabo fuera de la ciudad, lo que reduce las opciones de acceso para las familias. Para hablar al respecto, VANGUARDIA entrevistó a Rosy Ayala, docente, artista local e impartidora de talleres artísticos infantiles.

“Considero que las actividades dirigidas a niñas y niños son fundamentales, porque los nuevos públicos comienzan a formarse desde la infancia. Acercarlos al arte y la cultura desde edades tempranas ayuda a cultivar la curiosidad, la creatividad y la sensibilidad”, comentó al respecto. “Más allá de la cantidad de eventos, lo importante es generar experiencias significativas que despierten el interés por las distintas disciplinas artísticas y permitan que las nuevas generaciones crezcan con una relación cercana con la cultura”, agregó Ayala. Cabe destacar que la edición 2026 de la FINA contempla una mayor cantidad de actividades infantiles en comparación con años anteriores. En la edición de 2025, la oferta para este sector fue prácticamente nula, con menos de cinco eventos dirigidos a niñas y niños.

Estas son las próximas actividades de carácter infantil incluidas en la cartelera oficial de la FINA 2026: Actividades del mes de junio Este 22 de junio tendremos el show de Cuentacuentos “La Legión de los Chidos” a cargo de Mario Villanueva a las 9:00 horas en la escuela primaria “Andrés S. Viesca” seguido de otra función a las 10:30 horas en la Escuela Primaria “Dionisio García Fuentes” en el Ejido Agua Nueva. Se presentará el mismo espectáculo el día 26 de junio a las 10:00 horas en la Escuela Primaria “Guadalupe Victoria” en el Ejido Guadalupe Victoria. Además, se estrenará la obra de teatro independiente “La belleza de lo común o lo que recuerdo del OFNI (Objeto Flotante No Identificado)” de Abigail Araoz por el Colectivo Ponte Trucha Morra este miércoles 24 a las 18:00 horas en el Centro Cultural La Besana.

También en este mes de junio contaremos con el taller de estampa y dibujo, impartido por Magda Davila en un horario de 11:00 horas en dos fechas: sábado 20 de junio en Centro Comunitario Las Torres y el sábado 27 en Centro Comunitario Lomas del Refugio. Actividades del mes de julio Comenzamos el mes de julio con la participación del circonauta cuentacuentos Iñaki Carapelo, este 4 de julio con dos presentaciones en la Plaza Nueva Tlaxcala en el Centro Histórico a las 18:00 horas y 19:30 horas de manera gratuita para todo público. El Museo Rubén Herrera ubicado en Gral. Victoriano Cepeda 105 del Centro Histórico ofrecerá talleres gratuitos de pintura “Liberando mis emociones” a cargo del maestro Pedro Valenciano Cepeda, desde el martes 7 hasta el viernes 10 de julio en un horario de 11:00 a 12:30 horas, para acudir al taller es necesario registrarse en el teléfono 844 174 9715.

Además se contará con un taller de Cómics impartido por Juan Muñoz del martes 14 al viernes 17 de julio en un horario de 11:00 a 13:00 horas dirigido a niñas y niños y jóvenes mayores de 8 años. También el Centro Cultural Casa Purcell se suma a la cartelera de actividades de la FINA, ubicado en la calle Hidalgo 231 en el Centro Histórico, contará con talleres gratuitos de estimulación creativa, lectora y psicomotriz, por medio de diseños y creación de mecanismos de papel en 2D Y 3D (pop-up), este taller estará a cargo de “Likabet Paper Art & Design” del 20 hasta el 22 de julio a las 14:00 horas, para asistir a esta actividad es necesario registrarse en el teléfono 844 655 55 35. Otra actividad que ofrecerá este recinto son talleres gratuitos de pintura y arteterapia, “La mancha como el juego” impartido por Natalia Dávila para niños y niñas de 6 a 13 años,esté martes 21 y miércoles 22 de julio en un horario de 11:00 a 13:00 horas para informes y registro es necesario enviar un correo electrónico a artesvisuales.imcs2527@gmail.com. La Compañía Teteutzin tendra distintas presentaciones comenzando por el miércoles 22 de julio a las 18:00 horas en Plaza Nueva Tlaxcala presentarán un cuentacuentos interactivo con títeres y máscaras titulado “Mientras el lobo no está” estará a cargo de Perla Mapula Estrada y Miguel Rodríguez Herreradiriti dirigido a niñas y niñas mayores de 4 años. El jueves 23 de julio a las 18:00 horas la misma compañía presentará la obra de “Bebé, un lugar seguro” teatro de títeres en La Manada Comunidad Educativa ubicado en Paseo de los Osos 1364, Lomas de Lourdes. Y el viernes 24 de julio en el Centro Cultural y de las Bellas Artes a las 18:00 horas presentarán la obra de teatro con títeres “El sueño de Angelino”. Los siguientes eventos no son señalados en el cartel para el público infantil, sin embargo, por sus temas y características pueden ser de interés para este público. El sábado 11 de julio a las 11:00 horas se realizará la exposición “MEKANIX” que es una exposición de cartonería en movimiento y es presentada por el colectivo “Monster workshop” en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, y la Dirección de Centros Comunitarios de Saltillo, en Centro Comunitario 26 de Marzo ubicado en el Blvd. Enrique Martínez y Martínez, esquina con la calle Humberto Cid González, en la Colonia 26 de Marzo. Además dentro del programa se tendrá el K-POP bazar en donde se contará con shows en vivo, Karaoke, K-Market y dance covers.Este evento será el domingo 19 de julio a las 13:00 horas en Loop Concert Bar ubicado en el Bulevar Valdés Sánchez número 520 y participarán Danzanity, Hype Bazaar, K-idsPop Hunters, Six the Concert entre otros. Te invitamos a revisar la cartelera oficial de la FINA 2026 para más información y las páginas oficiales del Instituto de Cultura Saltillo @imcsaltillo.

Publicidad

Temas

Eventos Fina Infancia

Localizaciones

Saltillo

