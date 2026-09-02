$!Con música hecha en Coahuila la OMSA iniciará su serie de conciertos otoño-invierno 2026

Porque el escenario no le pertenece solo a las obras consolidadas, el próximo viernes 18 de septiembre la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) interpretará la Micro-suite no. 1 de David Reyes, compositor coahuilense egresado de la Escuela Superior de Música de la UAdeC. La obra forma parte del programa del primer concierto de la serie otoño-invierno de la agrupación “Duelo y Resplandor”, con el que volverán a sus actividades en el Museo de las Aves de México. Reyes escribió esta obra para la OMSA y su estreno “subraya nuestra convicción por servir como plataforma para el talento coahuilense”, explican en un comunicado de prensa.

El programa también incluye el Concierto para viola y orquesta no. 1 de Carl Stamitz, una de las piezas más importantes para este instrumento, con un “sonido oscuro y cálido que rara vez tiene la oportunidad de presentarse al frente del escenario”, con la participación solista de Daniel Chagolla. La velada concluirá con la Sinfonía no. 44 de Joseph Haydn, conocida como “Trauer”, la cual “destaca por una intensidad y una profundidad emocional inusuales para su tiempo. Es una obra de tanta fuerza expresiva que, según los registros históricos, el propio Haydn pidió que el movimiento lento se tocara en su funeral”. El concierto se llevará a cabo en punto de las 20:15 horas y los boletos ya se pueden adquirir por medio de la plataforma Boletrix desde 110 pesos con entrada gratuita para niños y niñas de 7 a 14 años de edad.

Temporada Latidos La segunda parte de la pulsante temporada de conciertos continuará en octubre en el marco del Festival Ánimas del Desierto, donde tendrá al maestro Alejandro Reyes-Valdés como director invitado para interpretar el Stabat Mater de Vivaldi y la misa Lord Nelson de Haydn. El evento será en la Catedral de Saltillo, la entrada tendrá un costo simbólico de 25 pesos y se transmitirá en línea. En noviembre continuarán los estrenos con la OMSA. En este caso se trata del Concierto para violonchelo de Arthur Foote, así como la presentación de la Concert-Overture de la compositora sueca Elfrida Andrée y la Tercera Sinfonía “Heróica” de Beethoven.

Para el mes de diciembre tienen preparado un “cálido concierto navideño” que “tiende un puente entre el rigor del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach y la familiaridad de los villancicos y música tradicional navideña (Christmas Carols)”. Además, contarán con la participación de la mezzosoprano Paulina Villarreal y la Compañía de Ópera de Saltillo encabezada por Reyes-Valdés, todo esto con la dirección de la maestro Natalia Riazanova. Asimismo, ya están disponibles los abonos de temporada, con descuentos por adquirir entradas para más de un concierto, también a través de Boletrix.

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