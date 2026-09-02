Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos

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    Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos
    Armando “Hormiga” González celebró con su característico “Kamehameha” su primer gol con Olympiacos, ante AEL Larissa. FOTO: X/OLYMPIACOS

El exatacante de Chivas disputó 81 minutos en la goleada 4-0 sobre AEL Larissa, con la que el club del Pireo abrió la Copa de Grecia

Armando “Hormiga” González aprovechó su primera oportunidad como titular con el Olympiacos: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 4-0 sobre AEL Larissa, este miércoles, en la primera jornada de la fase de liga de la Copa de Grecia.

El delantero mexicano, de 23 años, participó directamente en dos anotaciones y jugó hasta el minuto 81, cuando José Luis Mendilibar lo sustituyó por Jota Silva. Su segundo partido oficial en Europa dejó una respuesta contundente a la confianza del entrenador.

ASÍ FUERON EL GOL Y LA ASISTENCIA DE LA HORMIGA

El primer gol de Armando González con Olympiacos llegó al minuto 34. Kostas Fortounis envió un centro desde la derecha y el exatacante de Chivas apareció dentro del área chica para conectar un cabezazo que abrió el marcador en Larissa.

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El mexicano celebró con su habitual gesto inspirado en Dragon Ball, llevando el “Kamehameha” al futbol griego. Después del descanso, Gustavo Sá amplió la ventaja al 49 y encaminó el triunfo visitante.

La Hormiga volvió a intervenir al 54: bajó de cabeza un balón para Bruno Onyemaechi, quien remató para colocar el 3-0. Además de estrenarse como goleador, González registró su primera asistencia con el conjunto del Pireo.

Joel Roca completó el 4-0 al minuto 66, tras un pase de Sá. Olympiacos resolvió su presentación copera con tres puntos y una actuación en la que el atacante mexicano tuvo protagonismo tanto al definir como al habilitar a un compañero.

DE CHIVAS A ESTRENARSE COMO GOLEADOR EN GRECIA

González había debutado el 30 de agosto en el triunfo 1-0 sobre Asteras Aktor, dentro de la Superliga griega. Ingresó de cambio al minuto 69 y estrelló un remate en el travesaño durante la compensación; esta vez sí encontró la red.

Formado en Guadalajara, la Hormiga llegó al futbol europeo después de ser campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 tantos y sumar otros 12 en el Clausura 2026, torneo en el que fue elegido mejor jugador de la Liga MX. Ahora, su primera titularidad con Olympiacos ya tiene gol y asistencia.

El próximo reto será visitar a Volos el sábado 5 de septiembre en la Superliga griega, donde el mexicano buscará dar continuidad a su actuación copera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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