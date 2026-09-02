Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos
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El exatacante de Chivas disputó 81 minutos en la goleada 4-0 sobre AEL Larissa, con la que el club del Pireo abrió la Copa de Grecia
Armando “Hormiga” González aprovechó su primera oportunidad como titular con el Olympiacos: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 4-0 sobre AEL Larissa, este miércoles, en la primera jornada de la fase de liga de la Copa de Grecia.
El delantero mexicano, de 23 años, participó directamente en dos anotaciones y jugó hasta el minuto 81, cuando José Luis Mendilibar lo sustituyó por Jota Silva. Su segundo partido oficial en Europa dejó una respuesta contundente a la confianza del entrenador.
ASÍ FUERON EL GOL Y LA ASISTENCIA DE LA HORMIGA
El primer gol de Armando González con Olympiacos llegó al minuto 34. Kostas Fortounis envió un centro desde la derecha y el exatacante de Chivas apareció dentro del área chica para conectar un cabezazo que abrió el marcador en Larissa.
El mexicano celebró con su habitual gesto inspirado en Dragon Ball, llevando el “Kamehameha” al futbol griego. Después del descanso, Gustavo Sá amplió la ventaja al 49 y encaminó el triunfo visitante.
La Hormiga volvió a intervenir al 54: bajó de cabeza un balón para Bruno Onyemaechi, quien remató para colocar el 3-0. Además de estrenarse como goleador, González registró su primera asistencia con el conjunto del Pireo.
Joel Roca completó el 4-0 al minuto 66, tras un pase de Sá. Olympiacos resolvió su presentación copera con tres puntos y una actuación en la que el atacante mexicano tuvo protagonismo tanto al definir como al habilitar a un compañero.
DE CHIVAS A ESTRENARSE COMO GOLEADOR EN GRECIA
González había debutado el 30 de agosto en el triunfo 1-0 sobre Asteras Aktor, dentro de la Superliga griega. Ingresó de cambio al minuto 69 y estrelló un remate en el travesaño durante la compensación; esta vez sí encontró la red.
Formado en Guadalajara, la Hormiga llegó al futbol europeo después de ser campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 tantos y sumar otros 12 en el Clausura 2026, torneo en el que fue elegido mejor jugador de la Liga MX. Ahora, su primera titularidad con Olympiacos ya tiene gol y asistencia.
El próximo reto será visitar a Volos el sábado 5 de septiembre en la Superliga griega, donde el mexicano buscará dar continuidad a su actuación copera.