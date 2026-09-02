Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos

Armando “Hormiga” González aprovechó su primera oportunidad como titular con el Olympiacos: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 4-0 sobre AEL Larissa, este miércoles, en la primera jornada de la fase de liga de la Copa de Grecia.

El delantero mexicano, de 23 años, participó directamente en dos anotaciones y jugó hasta el minuto 81, cuando José Luis Mendilibar lo sustituyó por Jota Silva. Su segundo partido oficial en Europa dejó una respuesta contundente a la confianza del entrenador.

ASÍ FUERON EL GOL Y LA ASISTENCIA DE LA HORMIGA

El primer gol de Armando González con Olympiacos llegó al minuto 34. Kostas Fortounis envió un centro desde la derecha y el exatacante de Chivas apareció dentro del área chica para conectar un cabezazo que abrió el marcador en Larissa.