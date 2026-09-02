Fans reaccionan al fallecimiento del tecladista de Camilo Séptimo

La noticia del fallecimiento del músico, de 38 años, fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Jonathan Meléndez y sus familiares fueron localizados sin vida al interior de su residencia, ubicada en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

Tras conocerse la noticia, sus compañeros de Camilo Séptimo, Manuel Mendoza, vocalista y bajista de la agrupación, y Erik Vázquez, guitarrista, no se han pronunciado públicamente sobre la pérdida del músico.

“Honas” se formó desde su infancia en la disciplina del piano y, con el paso de los años, hizo de la música su profesión. En 2013 se integró a Camilo Séptimo, donde se desempeñó como tecladista y contribuyó al sonido característico de la agrupación.

Colaboradores y otros músicos cercanos a la banda, entre ellos integrantes de Siddhartha y Porter, también han evitado pronunciarse públicamente hasta el momento, tras la muerte del instrumentista, quien desde joven se dedicó a la música.