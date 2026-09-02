Fans reaccionan al fallecimiento del tecladista de Camilo Séptimo

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    Fans reaccionan al fallecimiento del tecladista de Camilo Séptimo
    La noticia del fallecimiento del músico, de 38 años, fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. FOTO: ESPECIAL

La muerte del tecladista Jonathan “Honas” Meléndez y de su familia, Ana Paula Barragán, el bebé que esperaban y su hija de tres años, ha causado consternación entre los seguidores de Camilo Séptimo.

La noticia del fallecimiento del músico, de 38 años, fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Jonathan Meléndez y sus familiares fueron localizados sin vida al interior de su residencia, ubicada en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/multihomicidio-en-edomex-muere-tecladista-de-camilo-septimo-junto-con-familiares-en-atizapan-DB23228391

Tras conocerse la noticia, sus compañeros de Camilo Séptimo, Manuel Mendoza, vocalista y bajista de la agrupación, y Erik Vázquez, guitarrista, no se han pronunciado públicamente sobre la pérdida del músico.

“Honas” se formó desde su infancia en la disciplina del piano y, con el paso de los años, hizo de la música su profesión. En 2013 se integró a Camilo Séptimo, donde se desempeñó como tecladista y contribuyó al sonido característico de la agrupación.

Colaboradores y otros músicos cercanos a la banda, entre ellos integrantes de Siddhartha y Porter, también han evitado pronunciarse públicamente hasta el momento, tras la muerte del instrumentista, quien desde joven se dedicó a la música.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-dos-por-asesinato-de-musico-de-camilo-septimo-y-su-familia-en-atizapan-uno-era-su-socio-AA23231357

Fans de Camilo Séptimo lamentan la muerte de “Honas”

En redes sociales, seguidores de Camilo Séptimo comenzaron a reaccionar ante la noticia y expresaron su incredulidad por la muerte del músico y sus familiares.

Algunos fans recordaron la trayectoria de “Honas” dentro de la agrupación y lamentaron la pérdida de quien, durante más de una década, formó parte del sonido de la banda.

Entre los comentarios también se repite la idea de que la ausencia del tecladista marcará a Camilo Séptimo, pues su participación fue parte importante de la identidad musical del grupo.

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