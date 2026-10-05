Con un festival cultural ‘Flor y Canela’ celebrará su 25 aniversario

Flor y Canela fue una de las primeras cafeterías que llegó al Centro Histórico de Saltillo en el siglo 21. Fundada en el 2001 por Roxana Silva e Iván. Posteriormente se reinventó en 2012 por Berenice Meza, convirtiéndose en un lugar emblemático, mágico y con una atmósfera especial.

“Yo creo que ha sido un reto para nosotros, pero estamos aquí al pie del cañón atendiendo a todas esas personas que son clientes y que han permanecido junto con nosotros todo este tiempo”, expresó Bere para VANGUARDIA.

En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores del festival en donde se estarán realizando distintos eventos. Esto comenzó el pasado 2 de octubre con la presentación del guitarrista cubano José Olivera Jr y continuará hasta el 30 de octubre, con la participación de talentos locales y clientes de la cafetería de distintos ámbitos de arte, música y literatura.