Con un festival cultural ‘Flor y Canela’ celebrará su 25 aniversario
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Con talleres, lecturas colectivas y música ‘Flor y canela’ festejará su 25 aniversario en el centro histórico desde el 02 de octubre hasta el 30 de octubre
Flor y Canela fue una de las primeras cafeterías que llegó al Centro Histórico de Saltillo en el siglo 21. Fundada en el 2001 por Roxana Silva e Iván. Posteriormente se reinventó en 2012 por Berenice Meza, convirtiéndose en un lugar emblemático, mágico y con una atmósfera especial.
“Yo creo que ha sido un reto para nosotros, pero estamos aquí al pie del cañón atendiendo a todas esas personas que son clientes y que han permanecido junto con nosotros todo este tiempo”, expresó Bere para VANGUARDIA.
En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores del festival en donde se estarán realizando distintos eventos. Esto comenzó el pasado 2 de octubre con la presentación del guitarrista cubano José Olivera Jr y continuará hasta el 30 de octubre, con la participación de talentos locales y clientes de la cafetería de distintos ámbitos de arte, música y literatura.
Entre otras de las actividades que se realizarán durante el mes de octubre se estarán impartiendo distintos talleres de alfarería por parte de Estefanía Ramírez, también taller de kokedamas con Plantonio, además se contará con una lectura colectiva realizada por Jessica Villarreal de Yo soy arte Saltillo.
En el ámbito musical se estará presentando el artista FAKU y Quatro Country Band, entre otros.
Durante este festival se estarán realizando distintas dinámicas para la venta de sencillos exclusivos de Silvana Estrada, compositora y cantautora mexicana nominada a los premios grammy 2024 por mejor interpretación de una canción de musical global.
También se estará vendiendo productos conmemorativos como café y bolsas ecológicas por los 25 años de aniversario ubicado en Paseo Capital en el centro histórico.