Con ‘Yo maté al amor romántico’ Angel Leza confrontará a la realidad y la ficción de un sentimiento universal

“Lo que me interesa con este proyecto es partir de la historia personal como punto de partida para la creación escénica. En esta segunda parte se habla de un tema específico, el amor romántico, pues ha permeado mucho en mi vida”, explicó el actor y director en entrevista con VANGUARDIA.

El primer paso para desarrollar este montaje fue una exhaustiva investigación desde el arte, la psicología y otras disciplinas sobre la historia del amor romántico, seguido de un sondeo sobre las experiencias que las personas han tenido con este sentimiento y sus relaciones, incluida su historia.

“Lo que me interesaba con eso es mostrar cómo ha permeado eso en la representación. De qué manera pueden ser observables, en la ficción, en la representación”, señaló, “trabajo desde lo real y lo ficticio, ahora sí que divido el escenario, entre las cosas que son reales y las de ficción. La investigación la llevo a cabo tal cual, no me interesa maquillar el testimonio para nada, de manera fría, la emoción ocurre como consecuencia de lo que uno vive, no hay una construcción fría, es una muestra fría y literal”.