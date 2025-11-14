Confundimos el control con la protección y el amor. ‘No es igual la cómoda de tu hermana que acomódame a tu hermana’

Confundimos la protección y el control. Mamás, papás, parejas, amistades; todas esas personas que deciden por nosotros y nos prohíben tantas cosas. “Es que te puede pasar algo.” ¿Será en realidad que la preocupación es esa? O ¿es más la incomodidad que causaremos al “protector” en el momento de que surja algo?

Mi madre tuvo que llevarme tres veces a que me cosieran distintas partes de mi cuerpo por accidentes ocurridos. No pudo estar en todo. Pagó muchos más daños con mis hermanos. Yo era la tranquila. Las mamás inteligentes ven que se cae el hijo y no brincan de inmediato. Esperan a ver el desenlace. Si el niño se levanta, se soba y continúa...prueba superada, tanto para la madre como para el niño. Si el chico reprueba una materia es evidente que hay que apoyarlo, pero también hay que considerar la responsabilidad del chico. Y los papás que se pelean con los maestros, sin una razón de peso, no están ayudando a que sus hijos se hagan (responsables, congruentes, respetuosos, listos). No los dejan crecer.

Y ¿Qué tal el caso de las parejas? Aquellos/as que ponen reglas en cuanto en dónde y con quién puede el otro andar, y cómo debe y no debe ir vestido. Esas personas que prohíben que su pareja tenga vida privada (un derecho) y quienes fiscalizan todo. Hasta GPS escondido en sus vehículos. Me dijo la prima de una amiga. Y ¿la razón? “Claro que confío en ti, pero no confío en los demás con quienes te vayas a topar. Tengo que proteger mis pertenencias, ¡perdón! digo, que te tengo que proteger porque te amo.”

Y así llevamos esta cultura al ámbito de trabajo y a los gobiernos. ¿A poco no? Barbaridades que arman con la “intención” de cuidar a la gente, a “su” gente. Y volvemos a pertenecerle a alguien. No estoy hablando de la estructura normal de una sociedad, sino del control ejercido sobre la expresión y la represión de derechos básicos. Tema complicado.

No soy, ni eres, pertenencia de nadie. Ni de algún individuo, ni de alguna institución. Ah, pero formamos lealtades - y eso, es otro tema.