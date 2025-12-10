$!Conoce al Coro Infantil Comunitario de la Compañía de Ópera de Saltillo

Este semestre la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) expandió su influencia hacia un sector de la comunidad crucial: las infancias. Con el proyecto del Coro Infantil Comunitario —apodado de cariño como la “COSITA”—, más de 40 niños y niñas están conociendo el mundo de la música y muy pronto la ciudad les conocerá también. Aunque ya se presentaron como parte del evento del encendido del pino en la Plaza de Armas el pasado fin de semana, será este sábado 13 de diciembre que debutarán oficialmente en un concierto navideño donde podremos escuchar sus voces de manera integral. “Primero establecimos un enlace con la Secretaría de Educación Coahuila (SEDU) para identificar dos primarias públicas que tuvieran la puerta abierta, de recibir para sus alumnos esta instrucción vocal”, explicó para VANGUARDIA el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés.

Por su parte, Dalia Reyes, integrante de la compañía y coordinadora del enlace, explicó que la colaboración fue posible por medio de la Dirección General de Escuelas Primarias de la SEDU, Edgar Alejandro Veloz Pachicano y se seleccionaron las escuelas Josefa Ortíz de Domínguez y Cuauhtémoc, a partir de filtros que consideraran extremos como haber contado —o no— previamente con un coro, tener maestro de música, entre otros criterios. Las instructoras, a su vez también parte de la COSA, son Alioth Gaitán y Eva Morón, ambas con amplia experiencia en el trabajo con grupos escolares, perfil pedagógico al que se suma su formación como cantantes. Ellas trabajan dos días por semana con los grupos de ambas escuelas para preparar el mismo repertorio.

“El avance fue vertiginoso, porque los niños entendieron rápido que se trataba de algo formal”, señaló Reyes, quien también compartió que hay 45 niños de la Josefa y 12 de la Cuauhtémoc en la agrupación. Sin embargo, el proyecto inició con más niños interesados pero las dificultades de algunos de sus padres por llevarlos a este compromiso provocaron deserción de 10 a 15 niños por cada escuela. “Pensábamos en este semestre como una prueba piloto, un monitor para ver qué podíamos esperar y cómo operar este proyecto, que requiere de muchísimo cuidado y preocupación y método”, explicó el director y agregó sobre el futuro que “vamos a continuar con este esquema y la siguiente meta es que estos chicos puedan actuar en escena, es decir irse perfilando al ramo operístico”.

La COSA, junto con la COSITA, se presentará este sábado 13 de diciembre en el Centro Cultural Vito Alessio Robles con el concierto “Celebración navideña”, en punto de las 19:00 horas. La entrada es libre. TE PUEDE INTERESAR: Realizarán bazar de arte en el Museo Rubén Herrera. Así puedes participar “Estamos llegando allá donde no tienen esa oportunidad de acceso a una formación musical tan especializada, tan precisa. Esperamos que esto contribuya al desarrollo de nuestra ciudad”, concluyó Reyes-Valdés.

TEMAS Conciertos Música Localizaciones Saltillo