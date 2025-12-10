Realizarán bazar de arte en el Museo Rubén Herrera. Así puedes participar

Artes
/ 10 diciembre 2025
    Realizarán bazar de arte en el Museo Rubén Herrera. Así puedes participar

Los días 13 y 14 se llevará a cabo este evento donde podrás adquirir obras y productos de artistas y artesanos locales

El arte puede ser una muy buena opción para regalar en estas fechas, o si te gusta coleccionarlo también es la temporada idónea para adquirir nuevas piezas. Sea cual sea la opción este fin de semana habrá un evento ideal para esto.

El Bazar de Arte que el Instituto Municipal de Cultural está preparando reunirá a artistas y artesanos los días 13 y 14 de diciembre en el Museo Rubén Herrera, con obras y productos para todos los gustos.

El evento, que se llevará a cabo de 12:00 a 18:00 horas en las instalaciones de este recinto ubicado en la esquina de Juárez y General Cepeda, en el Centro Histórico, será gratuito para los expositores y el 100 por ciento de las ventas será también para los artistas y artesanos participantes.

Las personas interesadas en inscribirse como expositores deben comunicarse vía Whatsapp al 844.892.69.87 o al correo artesvisuales.imcs2527@gmail.com indicando su nombre completo, teléfono de contacto, disciplina artística que desarrolla y si usará meda mesa o o una mesa completa.

Los organizadores proporcionarán mesas de tablón de 2 metros, sin mantel, y cada creador será responsable del manejo y cuidado de su obra. La instalación de las mesas será a partir de las 11:00 horas y podrán resguardar su obra en el museo siempre y cuando lleven cajas con tapadas con el nombre de la persona encargada.

Mientras tanto, el público podrá disfrutar de dos jornadas enteras dedicadas a difundir el arte y las artesanías de los creadores locales.

Temas


Arte
Exposiciones

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre