Realizarán bazar de arte en el Museo Rubén Herrera. Así puedes participar
Los días 13 y 14 se llevará a cabo este evento donde podrás adquirir obras y productos de artistas y artesanos locales
El arte puede ser una muy buena opción para regalar en estas fechas, o si te gusta coleccionarlo también es la temporada idónea para adquirir nuevas piezas. Sea cual sea la opción este fin de semana habrá un evento ideal para esto.
El Bazar de Arte que el Instituto Municipal de Cultural está preparando reunirá a artistas y artesanos los días 13 y 14 de diciembre en el Museo Rubén Herrera, con obras y productos para todos los gustos.
El evento, que se llevará a cabo de 12:00 a 18:00 horas en las instalaciones de este recinto ubicado en la esquina de Juárez y General Cepeda, en el Centro Histórico, será gratuito para los expositores y el 100 por ciento de las ventas será también para los artistas y artesanos participantes.
Las personas interesadas en inscribirse como expositores deben comunicarse vía Whatsapp al 844.892.69.87 o al correo artesvisuales.imcs2527@gmail.com indicando su nombre completo, teléfono de contacto, disciplina artística que desarrolla y si usará meda mesa o o una mesa completa.
Los organizadores proporcionarán mesas de tablón de 2 metros, sin mantel, y cada creador será responsable del manejo y cuidado de su obra. La instalación de las mesas será a partir de las 11:00 horas y podrán resguardar su obra en el museo siempre y cuando lleven cajas con tapadas con el nombre de la persona encargada.
Mientras tanto, el público podrá disfrutar de dos jornadas enteras dedicadas a difundir el arte y las artesanías de los creadores locales.