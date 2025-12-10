Realizarán bazar de arte en el Museo Rubén Herrera. Así puedes participar

El arte puede ser una muy buena opción para regalar en estas fechas, o si te gusta coleccionarlo también es la temporada idónea para adquirir nuevas piezas. Sea cual sea la opción este fin de semana habrá un evento ideal para esto.

El Bazar de Arte que el Instituto Municipal de Cultural está preparando reunirá a artistas y artesanos los días 13 y 14 de diciembre en el Museo Rubén Herrera, con obras y productos para todos los gustos.

El evento, que se llevará a cabo de 12:00 a 18:00 horas en las instalaciones de este recinto ubicado en la esquina de Juárez y General Cepeda, en el Centro Histórico, será gratuito para los expositores y el 100 por ciento de las ventas será también para los artistas y artesanos participantes.