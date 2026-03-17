Cortometraje hecho por alumnos de secundaria de Saltillo competirá en festival de cine nacional

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Artes
/ 17 marzo 2026
    Cortometraje hecho por alumnos de secundaria de Saltillo competirá en festival de cine nacional

El Film Fest UNOi 2026 reconocerá a las mejores producciones hechas por estudiantes de las escuelas que forman parte de esta red educativa

Por segundo año consecutivo los estudiantes del Colegio Maker ha sido reconocido como finalista en el Film Fest UNOi, gracias al cortometraje “La cura” con el que competirán contra jóvenes de otros estados del país.

Estos alumnos cursan la secundaria en escuelas, institutos y academias que forman parte de la red educativa UNOi. El Film Fest UNOi nace de la Pedagogía Crítica, una de las tres pedagogías que conforman el modelo educativo de UNOi junto con la Pedagogía Líquida (sentir) y la Pedagogía Maker (hacer).

Cada cortometraje fue realizado por un equipo de entre 5 y 8 estudiantes de secundaria, quienes asumieron todos los roles de una producción cinematográfica real: guionistas, directores, actores, camarógrafos y editores. Las producciones fueron filmadas, editadas y entregadas bajo lineamientos técnicos profesionales, y sometidas a un proceso de revisión y selección antes de llegar a la gran final.

En total fueron seleccionados 20 cortometrajes realizados por jóvenes de Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas, Querétaro, Estado de México, Campeche y Jalisco, con el Colegio Maker representando a Coahuila.

Cada uno aborda temáticas de la Agenda de Futuro UNOi (alimentación, salud, agua, paz, gobierno, energía, equidad, cambio climático y exploración espacial), desde géneros tan diversos como el drama, la ciencia ficción, el documental, la comedia, el thriller y la animación, con una duración máxima de cinco minutos por pieza.

“El cortometraje no es solo un producto: es el resultado de un proceso completo de investigación, creación, dirección, actuación y edición que los estudiantes protagonizan de principio a fin”, destaca el festival por medio de un comunicado de prensa.

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Será este 19 de marzo cuando se lleve a cabo la presentación de los cortos en el Teatro Roberto Cantoral de la Ciudad de México, en un magno evento que se llevará a cabo de 15:00 a 21:00 horas.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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