Cortometraje hecho por alumnos de secundaria de Saltillo competirá en festival de cine nacional

Por segundo año consecutivo los estudiantes del Colegio Maker ha sido reconocido como finalista en el Film Fest UNOi, gracias al cortometraje “La cura” con el que competirán contra jóvenes de otros estados del país. Estos alumnos cursan la secundaria en escuelas, institutos y academias que forman parte de la red educativa UNOi. El Film Fest UNOi nace de la Pedagogía Crítica, una de las tres pedagogías que conforman el modelo educativo de UNOi junto con la Pedagogía Líquida (sentir) y la Pedagogía Maker (hacer).

Cada cortometraje fue realizado por un equipo de entre 5 y 8 estudiantes de secundaria, quienes asumieron todos los roles de una producción cinematográfica real: guionistas, directores, actores, camarógrafos y editores. Las producciones fueron filmadas, editadas y entregadas bajo lineamientos técnicos profesionales, y sometidas a un proceso de revisión y selección antes de llegar a la gran final. En total fueron seleccionados 20 cortometrajes realizados por jóvenes de Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas, Querétaro, Estado de México, Campeche y Jalisco, con el Colegio Maker representando a Coahuila.

Cada uno aborda temáticas de la Agenda de Futuro UNOi (alimentación, salud, agua, paz, gobierno, energía, equidad, cambio climático y exploración espacial), desde géneros tan diversos como el drama, la ciencia ficción, el documental, la comedia, el thriller y la animación, con una duración máxima de cinco minutos por pieza. “El cortometraje no es solo un producto: es el resultado de un proceso completo de investigación, creación, dirección, actuación y edición que los estudiantes protagonizan de principio a fin”, destaca el festival por medio de un comunicado de prensa.

Será este 19 de marzo cuando se lleve a cabo la presentación de los cortos en el Teatro Roberto Cantoral de la Ciudad de México, en un magno evento que se llevará a cabo de 15:00 a 21:00 horas.

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