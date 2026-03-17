La comida está lista: Invitan al Festival de las Cazuelas, con comida de cuaresma, en Saltillo

Nopalitos, pipián, acelgas, tortitas de papa, de camarón y hasta cabuches son manjares que en la temporada cuaresmeña no podemos dejar de disfrutar y para dejarnos bien satisfechos el Grupo de Cocineras Tradicionales de Saltillo nos deleitará con su sazón esta Semana Santa. En rueda de prensa, este colectivo, junto con el Instituto Municipal de Cultura y la Dirección Municipal de Turismo, dieron a conocer las fechas en las que se llevará a cabo la séptima edición del Festival de las Cazuelas, el cual contará con recetas tradicionales de estos platillos deliciosos.

Serán los días 2 y 3 de abril de las 11:00 a las 18:00 horas cuando la Plaza Nueva Tlaxcala se convertirá en escenario de una fiesta de sabor y tradición, no solo con la presencia de estas destacadas cocineras —muchas de ellas herederas de recetas generacionales— sino también de artesanos de pan, dulces, textiles, alfarería y otros productos locales. “Si bien en todo México hay cocina tradicional de Cuaresma la del norte se caracteriza por utilizar los elementos que nos brinda nuestro desierto, como los cabuches, la flor de palma y los nopales”, explicó a medios Christian Pérez, coordinador del Grupo de Cocineras Tradicionales de Coahuila.