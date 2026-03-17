La comida está lista: Invitan al Festival de las Cazuelas, con comida de cuaresma, en Saltillo

La comida está lista: Invitan al Festival de las Cazuelas, con comida de cuaresma, en Saltillo

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Mauro Marines
por Mauro Marines

El Grupo de Cocineras Tradicionales de Saltillo presentó la séptima edición de esta fiesta gastronómica, que se llevará a cabo en el mes de abril, en plena Semana Santa, en la Plaza Nueva Tlaxcala

Artes
/ 17 marzo 2026
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Nopalitos, pipián, acelgas, tortitas de papa, de camarón y hasta cabuches son manjares que en la temporada cuaresmeña no podemos dejar de disfrutar y para dejarnos bien satisfechos el Grupo de Cocineras Tradicionales de Saltillo nos deleitará con su sazón esta Semana Santa.

En rueda de prensa, este colectivo, junto con el Instituto Municipal de Cultura y la Dirección Municipal de Turismo, dieron a conocer las fechas en las que se llevará a cabo la séptima edición del Festival de las Cazuelas, el cual contará con recetas tradicionales de estos platillos deliciosos.

Serán los días 2 y 3 de abril de las 11:00 a las 18:00 horas cuando la Plaza Nueva Tlaxcala se convertirá en escenario de una fiesta de sabor y tradición, no solo con la presencia de estas destacadas cocineras —muchas de ellas herederas de recetas generacionales— sino también de artesanos de pan, dulces, textiles, alfarería y otros productos locales.

“Si bien en todo México hay cocina tradicional de Cuaresma la del norte se caracteriza por utilizar los elementos que nos brinda nuestro desierto, como los cabuches, la flor de palma y los nopales”, explicó a medios Christian Pérez, coordinador del Grupo de Cocineras Tradicionales de Coahuila.

“Este es un evento cultural donde se reúnen las cocineras tradicionales a mostrar un poco de lo que saben, sus platillos y su historia familiar, ya que son recetas familiares las que cocinan, y también reúne a artesanos de la localidad y grupos de ballet folklórico, que nos ayudan a amenizar los eventos pero también a mostrar la cultura que tenemos”, recalcó y recordó que a estos eventos incluso han asistidos turistas de otros países, que han podido degustar la riqueza gastronómica de la región.

Por su parte, Rocío Flores Castillo, coordinadora del Grupo de Cocineras Tradicionales de Saltillo, mencionó también que algunas de estas recetas han sido “reinventadas y mejoradas” para todos los paladares de Saltillo.

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“Vamos a tener gran variedad de platillos que nos ha compartido nuestra familia generación tras generación”, mencionó, “tendremos desde nopalitos, lentejas, chicales, tortitas de papa, de orejones, de camarón, vamos a tener pescado en gran variedad, nuestra tradicional capirotada y capirotada de tres leches”.

Mencionaron que los costos van desde 50 pesos por piezas individuales hasta platillos completos rondando los 140 pesos. En este aspecto recordaron que en años pasados la derrama económica ha superado los 350 mil pesos, una marca que esperan superar, pues cada año, antes de que termine la jornada, ya se les acabó la comida que llevaron y en cada nueva edición añaden una cazuela más y aún así la demanda es bastante.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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