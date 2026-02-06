$!Cristina Villar crea imaginarios imposibles en la exposición ‘Cronotopía’, en el Cerdo de Babel

Vestidos de época, espadas láser, juguetes, desiertos, triciclos y una decena de excéntricos personajes pueblan las obras que integran la exposición “Cronotopía” de la artista Cristina Villar, que se inauguró el pasado miércoles en la Taberna el Cerdo de Babel. El proyecto pictórico inició en 2019, con una sola pieza, pero la idea la retomó hasta el 2024, con una producción que incorporó elementos eclécticos y anacrónicos para crear composiciones muy lúdicas.

“‘Cronotopía’ es una mezcla de tiempo, espacio y objetos, personajes, de diferentes épocas”, explicó a VANGUARDIA la artista, “tengo una fijación con las cosas del pasado, pero pueden ser tanto del siglo 18, como de los 70’s u 80’s. No quise tratar una sola época y busqué mezclar varios elementos, incluso en algunas hay anacronismos y en otras solo mezclé personajes en escenarios ficticios”. Sus referencias están en la memoria, en la historia o la cultura pop, un bagaje que se hace presente en estas imágenes. Esto también se traslada a una experiencia que involucra al público, pues en vez de cédulas hay códigos QR que permitirán conocer la música que acompaña a la exposición.

“La música es muy importante, porque le da un contexto a lo que quiero decir con cada pieza, entonces me gustaría que vieran la pieza con la música, porque le da otra sensación”, compartió. La composición, por su parte, se inspira en la experiencia que tuvo al trabajar en un estudio de fotografía. De ahí que muchas de las obras integran una figura humana al centro, acompañada de un objeto destacado —muchas veces en contraste con dicha figura—, en un escenario o paisaje especial.