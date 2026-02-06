Cristina Villar crea imaginarios imposibles en la exposición ‘Cronotopía’, en el Cerdo de Babel

/ 6 febrero 2026
    Cristina Villar crea imaginarios imposibles en la exposición ‘Cronotopía’, en el Cerdo de Babel
    Las obras tienen elementos disonantes, que invitan al espectador a mirar detenidamente la composición. FOTO: OMAR SAUCEDO.

La muestra se inauguró el pasado miércoles en la taberna, integrada por una serie de pinturas al óleo con personajes que aluden al bagaje cultural de la artista

Vestidos de época, espadas láser, juguetes, desiertos, triciclos y una decena de excéntricos personajes pueblan las obras que integran la exposición “Cronotopía” de la artista Cristina Villar, que se inauguró el pasado miércoles en la Taberna el Cerdo de Babel.

El proyecto pictórico inició en 2019, con una sola pieza, pero la idea la retomó hasta el 2024, con una producción que incorporó elementos eclécticos y anacrónicos para crear composiciones muy lúdicas.

“‘Cronotopía’ es una mezcla de tiempo, espacio y objetos, personajes, de diferentes épocas”, explicó a VANGUARDIA la artista, “tengo una fijación con las cosas del pasado, pero pueden ser tanto del siglo 18, como de los 70’s u 80’s. No quise tratar una sola época y busqué mezclar varios elementos, incluso en algunas hay anacronismos y en otras solo mezclé personajes en escenarios ficticios”.

Sus referencias están en la memoria, en la historia o la cultura pop, un bagaje que se hace presente en estas imágenes. Esto también se traslada a una experiencia que involucra al público, pues en vez de cédulas hay códigos QR que permitirán conocer la música que acompaña a la exposición.

Cristina Villar crea imaginarios imposibles en la exposición 'Cronotopía', en el Cerdo de Babel

“La música es muy importante, porque le da un contexto a lo que quiero decir con cada pieza, entonces me gustaría que vieran la pieza con la música, porque le da otra sensación”, compartió.

La composición, por su parte, se inspira en la experiencia que tuvo al trabajar en un estudio de fotografía. De ahí que muchas de las obras integran una figura humana al centro, acompañada de un objeto destacado —muchas veces en contraste con dicha figura—, en un escenario o paisaje especial.

Cristina Villar crea imaginarios imposibles en la exposición 'Cronotopía', en el Cerdo de Babel

La exposición podrá visitarse durante el mes de febrero en el Cerdo de Babel.

Temas


Arte
Exposiciones

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

