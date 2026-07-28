$!Cuarta Pared trajo la calidad de Broadway a Saltillo con ‘Cats’: Ya preparan producciones en CDMX

Durante 18 años la obra “Cats” de Andrew Lloyd Webber se mantuvo en cartelera en Broadway y fueron 20 años los que disfrutó de éxito en el West End de Londres. El pasado fin de semana le tocó a Saltillo ser partícipe de este espectáculo producido por Cuarta Pared Teatro que trajo cada gota de su encanto al Teatro de la Ciudad Fernando Soler. A lo largo de cuatro funciones —dos de las cuales fueron parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449—, la tribu de los gatos jelicales presentó al público local el carisma de sus integrantes, mientras se preparaban para elegir a quien ascenderá a una nueva vida.

La primera gran sorpresa fue la escenografía, que convirtió al teatro en el vertedero donde los gatos son felices haciendo sus vidas. La segunda y la que más impacto tuvo fue el vestuario. Desde los leotardos pintados a mano hasta las pelucas artesanales —creadas por Lauretta Pugliese y Lauretta Sánchez, con el apoyo de Juliana Pugliese, además del maquillaje de Alejandra Ugalde—, estos atuendos capturaron la personalidad de cada uno de los jelicales y convirtió a los actores en estos mágicos personajes. El cuidado en los aspectos visuales otorgó un primera gran impresión, pero el trabajo vocal y corporal consolidó la puesta como un espectáculo digno de su legado, a pesar de algunos problemas de audio y de dicción que dificultaron la escucha de los temas.

Esto fue posible gracias al trabajo de Rodrigo González, en la dirección escénica y producción general, Karina Martínez en la dirección coreográfica y Andrés Hernández en la dirección vocal y coral. Además, con la participación del bailarín Marco Cantú como “Micifustófeles” y la cantante y actriz Carmen Sarahí como “Grizabella”, la experiencia fue sin duda una que se quedará en la “memoria”.

Cuarta Pared vuelve a la CDMX Además del éxito de esta producción, la compañía coahuilense anunció que continuará su colaboración con su homóloga en la Ciudad de México Ícaro Teatro. Juntas se encargarán de llevar a escena las obras “Yo soy mi propia esposa” y “El curioso incidente del perro a la medianoche”. La primera presenta una “historia marcada por la identidad, la supervivencia y la memoria” que invita a “acercarse a una vida atravesada por los grandes cambios políticos y sociales de su tiempo, así como por las contradicciones que surgen entre la historia personal y la memoria colectiva” y está programada para el segundo semestre del 2026 en el Foro Lucerna.

La segunda llegará al Teatro Milán —donde ya presentaron con éxito “Equus” en 2025—, la cual “sigue el recorrido de un joven que, al intentar resolver un misterio, descubre verdades inesperadas sobre su familia y el mundo que lo rodea”.

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