‘Curva peligrosa’ vuelve a escena con el debut del Colectivo Aire y una propuesta ‘onírica’

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    ‘Curva peligrosa’ vuelve a escena con el debut del Colectivo Aire y una propuesta ‘onírica’

El colectivo teatral eligió a esta obra como su primer montaje en un ejercicio creativo que busca sacar todo el potencial de este texto de Edelberto ‘Pilo’ Galindo sobre la juventud, el descubrimiento y las pasiones de la adolescencia

Tres adolescentes, amigos de toda la vida, están viviendo una etapa crucial para su futuro. No por lo que están cursando en la escuela, sino por las decisiones y las emociones que les embargan en este momento y cuyas consecuencias podrían quedar más claras de lo que parece.

“Curva peligrosa” de Edelberto “Pilo” Galindo es una obra con la que el público de Saltillo tal vez ya está familiarizado. Los temas sobre el crecimiento, la sexualidad y otras experiencias de la adolescencia vuelven a escena, pero ahora de la mano del Colectivo Aire, que busca llevar este texto a otros límites.

“Nació de la inquietud de decir ‘pudimos haber hecho más’”, compartió Lilith Carrillo, directora del montaje, para VANGUARDIA. Ella, junto con Antonio Ramos —ahora director coreográfico de la obra— y Rafa Hernández, formaron parte de un montaje previo de esta obra a cargo de la directora Diana Vela y el grupo Tribu Teatro, pero tras finalizar ese proyecto discutieron la posibilidad de explorar otros caminos a partir del mismo texto.

“Empezamos a platicar, hicimos lluvia de ideas y una palabra que se nos pegó fue ‘onírico’”, comentó sobre aquel proceso inicial, “fue esa hambre de hacer mucho más. Es un texto bastante digerible y queríamos hacer algo más conceptual y grande [...]

$!‘Curva peligrosa’ vuelve a escena con el debut del Colectivo Aire y una propuesta ‘onírica’

La propuesta escénica piensa a la obra como “un momento suspendido en el tiempo”, donde veremos a los personajes atrapados, en cierta manera, por sus propias decisiones, algo que buscan soportar parte desde la actuación y movimiento y el diseño de escenografía, música, vestuario, iluminación y maquillaje.

Aunque en un inicio los tres actores buscaban armar el proyecto con su cuenta, al profundizar en su exploración se vieron en la necesidad de ampliar el equipo, entregar la batuta de la interpretación y a otros y pulir todo para llevarlo a escena. Así se generó una estrecha colaboración con Paola Reyes, productora general; Eva Gutiérrez, asistente de producción y stage manager; Liliana Castillo, diseño y realización de maquillaje y los actores Dana Om y Christopher Wayne, con quienes ya han colaborado en proyectos previos. Dana, Christopher y Rafa Hernández protagonizarán la obra como Corina, Carlos y Adrián, respectivamente.

$!‘Curva peligrosa’ vuelve a escena con el debut del Colectivo Aire y una propuesta ‘onírica’

A ellos se suma también el compositor Chuso Álvarez, quien trabajó de cerca en la dirección musical y el diseño sonoro, para crear una propuesta musical que embonara perfectamente con lo que ya estaba tomando forma en el escenario.

En el caso de la dirección coreográfica, Antonio compartió que no se trató de una danza en el sentido convencional de la palabra, sino en una comprensión del movimiento a partir de los personajes, de las situaciones y del lugar.

El colectivo se conformó hace un año, tiempo en el que se dedicaron a otros proyectos, incluyendo clases para niños, pero es con esta obra con la que tocan oficialmente el escenario. Ahora preparan su estreno en el Centro Cultural La Besana el sábado 29 de agosto a las 20:00 horas.

Las funciones continuarán el 30 de agosto y los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre, los viernes y sábados a las 20:00 horas y los domingos a las 18:00 horas. Los boletos ya se pueden adquirir a través de Boletópolis en 180 pesos en preventa —así como en las redes sociales del colectivo en @colectivo_aire—, precio que se respetará como preferente para adolescentes e INAPAM. Además habrá promociones y colaboraciones con distintos establecimientos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estrenos
Teatro

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Protección soberana a la 4T

Protección soberana a la 4T
Custodios de su propia tierra

Custodios de su propia tierra
La Fiscalía de Nuevo León identificó como Yoalitzi, Lizbeth Juárez Cabrera y Roberto Eduardo Caballero a la pareja que murió ayer en las instalaciones del hotel Safi y el Metroplitan Center.

Identifica Fiscalía de Nuevo León a fallecidos en Metropolitan Center
Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por los lineamientos de derechos de las audiencias; una columna del Wall Street Journal advierte posibles riesgos para medios.

Wall Street Journal acusa a Sheinbaum de ‘amordazar’ a medios y alerta por posible censura
Para el domingo 16 de agosto, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes, estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, según el SMN de la Conagua.

¡Alerta meteorológica! Monzón mexicano junto a ondas tropicales 27 y 28 ocasionarán lluvias intensas
Francisco Monteverde, el saltillense que doma un gigante en el aire

Francisco Monteverde, el saltillense que doma un gigante en el aire
Apuesta. Las franquicias animadas más populares de Disney preparan nuevas historias para conquistar nuevamente a las audiencias.

Revelaciones en la D23: Adelantos de Disney de ‘Frozen 3’, ‘Coco 2’ y ‘Los Increíbles 3’
Los trajes de Memo Schutz no son convencionales: cada uno toma elementos de un deporte diferente y requiere semanas de trabajo para llegar a la televisión.

¿Quién diseña los trajes deportivos de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México?