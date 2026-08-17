$!‘Curva peligrosa’ vuelve a escena con el debut del Colectivo Aire y una propuesta ‘onírica’

Tres adolescentes, amigos de toda la vida, están viviendo una etapa crucial para su futuro. No por lo que están cursando en la escuela, sino por las decisiones y las emociones que les embargan en este momento y cuyas consecuencias podrían quedar más claras de lo que parece. “Curva peligrosa” de Edelberto “Pilo” Galindo es una obra con la que el público de Saltillo tal vez ya está familiarizado. Los temas sobre el crecimiento, la sexualidad y otras experiencias de la adolescencia vuelven a escena, pero ahora de la mano del Colectivo Aire, que busca llevar este texto a otros límites.

“Nació de la inquietud de decir ‘pudimos haber hecho más’”, compartió Lilith Carrillo, directora del montaje, para VANGUARDIA. Ella, junto con Antonio Ramos —ahora director coreográfico de la obra— y Rafa Hernández, formaron parte de un montaje previo de esta obra a cargo de la directora Diana Vela y el grupo Tribu Teatro, pero tras finalizar ese proyecto discutieron la posibilidad de explorar otros caminos a partir del mismo texto. “Empezamos a platicar, hicimos lluvia de ideas y una palabra que se nos pegó fue ‘onírico’”, comentó sobre aquel proceso inicial, “fue esa hambre de hacer mucho más. Es un texto bastante digerible y queríamos hacer algo más conceptual y grande [...]

La propuesta escénica piensa a la obra como “un momento suspendido en el tiempo”, donde veremos a los personajes atrapados, en cierta manera, por sus propias decisiones, algo que buscan soportar parte desde la actuación y movimiento y el diseño de escenografía, música, vestuario, iluminación y maquillaje. Aunque en un inicio los tres actores buscaban armar el proyecto con su cuenta, al profundizar en su exploración se vieron en la necesidad de ampliar el equipo, entregar la batuta de la interpretación y a otros y pulir todo para llevarlo a escena. Así se generó una estrecha colaboración con Paola Reyes, productora general; Eva Gutiérrez, asistente de producción y stage manager; Liliana Castillo, diseño y realización de maquillaje y los actores Dana Om y Christopher Wayne, con quienes ya han colaborado en proyectos previos. Dana, Christopher y Rafa Hernández protagonizarán la obra como Corina, Carlos y Adrián, respectivamente.

A ellos se suma también el compositor Chuso Álvarez, quien trabajó de cerca en la dirección musical y el diseño sonoro, para crear una propuesta musical que embonara perfectamente con lo que ya estaba tomando forma en el escenario. En el caso de la dirección coreográfica, Antonio compartió que no se trató de una danza en el sentido convencional de la palabra, sino en una comprensión del movimiento a partir de los personajes, de las situaciones y del lugar.

El colectivo se conformó hace un año, tiempo en el que se dedicaron a otros proyectos, incluyendo clases para niños, pero es con esta obra con la que tocan oficialmente el escenario. Ahora preparan su estreno en el Centro Cultural La Besana el sábado 29 de agosto a las 20:00 horas. Las funciones continuarán el 30 de agosto y los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre, los viernes y sábados a las 20:00 horas y los domingos a las 18:00 horas. Los boletos ya se pueden adquirir a través de Boletópolis en 180 pesos en preventa —así como en las redes sociales del colectivo en @colectivo_aire—, precio que se respetará como preferente para adolescentes e INAPAM. Además habrá promociones y colaboraciones con distintos establecimientos.

Temas

Estrenos Teatro

Localizaciones

Saltillo

