De los escenarios a las letras: Verónica Langer presenta su nueva novela ‘La vida en rojo’

Verónica Langer ha trascendido una vez más. Desde la pantalla, las cámaras y los escenarios a la tinta y el papel, pero nunca dejando de lado las historias que hay para contar. En una nueva entrega al arte, la actriz y dramaturga argentino-mexicana dejó fluir su pluma para crear ‘La vida en rojo’, publicada en el reciente mayo gracias al sello Hachette Literatura. “En la Viena imperial, culta y decadente, dos familias entrelazan sus destinos en una historia de pasiones secretas y orígenes escondidos”, adelanta la contraportada de este libro que promete la exploración de la identidad con la interrogante central: “¿De qué lado de la historia elegimos vivir?”.

En una entrevista con VANGUARDIA, Langer explicó qué estuvo detrás de esta obra: una historia familiar, política y de conflicto. UNA HISTORIA PROPIA DENTRO DE LO QUE SERÍA... ¿FICCIÓN O VERDAD? Al ser cuestionada sobre la razón de situar la trama en la Viena de los siglos XIX y XX, la autora reveló que fue debido a una reconstrucción de su historia familiar como un homenaje y como una forma de recuperar la memoria: “Mis padres llegaron de Europa a América a raíz de todo el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, a todo el auge del nazismo, del fascismo, y ellos tanto por su condición como por su ideología y su origen fueron perseguidos”, comentó a esta casa editorial. Esto se retrata en la evolución de los personajes que viven el esplendor y la caída de los imperios, la revolución socialista, seguida de la Guerra Civil Española y otros movimientos, culminando en la gran conflagración. Precisamente de estos aspectos es que surge el título de la que es la segunda novela de Langer. Más allá de ser solo un nombre superficial, el hecho es que tiene un significado que permea entre las líneas. “Surge esta escena en la que la pareja protagónica, que son Liz y Franz, están en París y tienen oportunidad de oír a alguien que no se dice el nombre, pero que obviamente es Édith Piaf. Y ella canta ‘La vie en rose’ [...] entonces, ahí, lo que me surgió fue pensar ‘ellos son felices de imaginar una vida en rosa, pero su vida es en rojo porque está marcada por la sangre, está marcada por la violencia, por las pasiones, por el amor. Además de que también son los colores de la bandera de Austria, que es el país de donde ellos son originarios”, confirmó.

LAS PASIONES EN UNA ÉPOCA CONFLICTIVA Frecuentemente, los personajes construidos por la actriz se enfrentan a decisiones morales en un tiempo complejo. Como autora, Verónica Langer intentó explorar la pasión que guiaba a sus creaciones en un intento por alcanzar una utopía, construida entre anhelos, deseos y una motivación fuerte que le da una razón a la vida. “Entonces, estos dos personajes centrales tienen su pasión: la de ella es como cambiar el mundo, la de él es como una pasión social que encuentra en la medicina”, comentó. La reseña de ‘La vida en rojo’ describe esta evolución: “Alfred cambia la Biblia y tirabuzones por periódicos y cafés humeantes, decidido a escribir su propio destino. Franz, su hijo, encuentra en la profesión de cirujano su utopía. Lis, hija de una familia burguesa, se revela: estudia Medicina, se psicoanaliza con discípulos de Freud, milita en la izquierda y convierte los salones de la alta burguesía en tapadera de congresos clandestinos”. UNA TRAMA BASADA EN HECHOS HISTÓRICOS Y EN EL HOY Pese a que la novela de la actriz se sitúa en un tiempo relativamente lejano, trata temas que no son ajenos al mundo actual, donde hay genocidio, donde la violencia se hace presente hasta en los rincones y donde la inmigración aparenta ser una solución. “Pues, yo creo que lamentablemente vivimos un mundo que, por un lado ha cambiado, pero por otro no [...] Hay una frase que no sé de quién es, pero es algo así como ‘entre más particular, más universal’. O sea, este es un mundo particular, pero a la vez, en su particularidad, hay una universalidad”, dijo Langer. CÁMARAS, ACCIÓN, NOVELAS Y OBRAS DE TEATRO Dentro de los proyectos futuros de esta intérprete, se encuentra el probable lanzamiento de una obra de teatro, gracias a una Beca de Creadores Escénicos.