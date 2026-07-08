$!Yun Park, la artista coreana que encontró en Saltillo el hogar y la inspiración para pintar su belleza

Los ojos de Yun Park aprecian los instantes que pasan desapercibidos por algunos, mientras que sus manos plasman la simpleza de la cotidianidad, nuestra gente, nuestro cielo y nuestros amaneceres. Es una artista coreana enamorada de Saltillo, que a través de sus pinturas retrata la belleza de su gente y la esencia de nuestra ciudad. Desde hace tres años vive en la capital coahuilense por el trabajo de su esposo. Anteriormente residía en Ciudad de México, lo que le ha permitido conocer nuestra cultura y visitar distintos estados de nuestro país, apegándose cada vez más a sus colores y tradiciones.

El arte de Yun ha cambiado desde su llegada hace diez años, ahora pinta con colores más vivos utilizando materiales hechos en México como los “Prismacolor”. Una de sus principales inspiraciones son nuestros edificios antiguos y entre sus obras favoritas se observa un dibujo de la Catedral de Saltillo. Además de crear arte, es mamá de una niña de 10 años quien cuenta con las dos nacionalidades. Por ella fundó “Kinetic Art”, espacio abierto hace tres años en su casa donde imparte clases de arte a niños y adultos, principalmente coreanos, creando una comunidad de apoyo a familias y mamás que están en proceso de adaptación y conocimiento de la cultura mexicana.

La idea de plasmar a México y principalmente Coahuila surgió desde la necesidad de la falta de souvenirs para los coreanos que temporalmente vienen a nuestra ciudad por trabajo. Por esto Yun sintió la necesidad de salir a convivir con los locales, observar a la gente y conectar con ellos, y de esta manera registrarlo a través de su pintura. Hace tres semanas, aprovechando las vacaciones, la artista e ilustradora salió por primera vez a pintar en cafeterías, y los fines de semana se ha dedicado a pasear por Arteaga, observar a las personas y grabar videos, mismos que se han hecho virales con número que superan las 50 mil vistas actualmente.

DEL LIENZO A LAS REDES SOCIALES Tras su repentina visualización en redes sociales, hace poco menos de un mes a la artista aún le sorprende su éxito en plataformas. Yun nunca imaginó el amor que han recibido en sus videos en TikTok en donde muestra su proceso creativo desde cero, los colores, el material utilizado, hasta la finalización de la obra acompañándolo con audio en donde explica por qué eligió el lugar o persona que está plasmando. Gracias a esta plataforma su trabajo artístico tiene más visibilidad y de igual manera menciona que ha recibido varios mensajes pidiendo clases de arte, workshop, pinturas por pedido y se encuentra en pláticas con cafeterías para presentar su arte al público.

Uno de sus sueños y próximos proyectos que le gustaría realizar a la artista es la publicación de un libro en donde quiere describir la vida de México y su belleza , además de su experiencia de aprender la cultura mexicana a través de amistades y familias. Le interesa mucho presentar México a Corea. Ya que comparte que en su ciudad natal algunos tienen una idea negativa de nuestro país, considera importante mostrarles nuestras tradiciones como el Día de Muertos y el Día de la Independencia. Esta última, fecha favorita de la artista por su comida, tanto que participó en una exposición en su país con una obra relacionada con el emblemático platillo del chile relleno.

MÉXICO, EL HOGAR QUE ENCONTRÓ Aunque no todo ha sido fácil. En entrevista, nos comenta que ha vivido momentos de soledad y que el dibujar fue un gran refugio. Retratando el norte de México, en donde la mayoría es desierto, dice que se ha sentido identificada por la fuerza de la yuca, planta que crece en este ecosistema por su fuerza y ganas de vivir. “Quiero vivir más tiempo aquí para disfrutar este paisaje tan bonito”, expresó la artista.

Aunque su madre se encuentra en Corea, ella comenta que ya no se ve viviendo en otro lugar que no sea México: “ya siento que aquí es mi casa”, sentencia. La vida de Yun en México es incierta ya que su familia es inmigrante y no tienen una fecha definida de estadía, no sabe ni cómo ni cuándo se irán, no solo de nuestra ciudad sino también de nuestro país.