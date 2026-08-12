De Mozart a José José, la Filarmónica del Desierto prepara sus próximos conciertos del 2026

La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) está lista para volver al escenario y concluir entre clásicos y homenajes su temporada de conciertos 2026 en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. De agosto a diciembre la OFDC presentará una programación “que reúne a figuras internacionales, artistas mexicanos de primer nivel y propuestas que expanden la experiencia orquestal: desde la monumental Sinfonía No. 6 “ de Tchaikovsky y un homenaje al compositor mexicano Arturo Márquez, hasta una producción de la Ópera Don Giovanni de Mozart, una gala dedicada al flamenco, un tributo sinfónico al príncipe de la canción, el inmortal José José, para cerrar con un Big Band Navideño”.

La primera parada será el 26 de agosto a las 20:30 horas en su sede habitual, el Fernando Soler, con la interpretación de la Sinfonía no. 6 de Tchaikovsky, conocida como la “Patética”, y se trata de la última sinfonía compuesta por este maestro, quien falleció nueve días después de su estreno el 28 de octubre de 1893. El término de “patética” no tiene la misma connotación que actualmente se le da. Fue propuesta por el hermano del compositor a partir del vocablo ruso “patetícheskaya”, que significa “apasionado” o “emotivo” —debido al carácter atormentado que incluso llevó al llanto a su autor mientras la escribía—, razón por la cual también se le conoce como “la apasionada”.

A diferencia de muchas otras sinfonías, esta culmina con un adagio, un movimiento lento lleno de “desesperación”, circunstancia que sumada a la repentina muerte de Tchaikovsky ha provocado un rumor de que, como Mozart, en esta obra escribió su propio réquiem.

Los boletos para el concierto “Patética pero muy apasionada” ya se pueden adquirir a través de la plataforma NewTicket desde 110 hasta 275 pesos.

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