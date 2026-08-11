$!La violencia de migrar se presenta en la galería por medio de un ‘programa infantil’ en Monterrey

Durante la Segunda Guerra Mundial y las décadas que le siguieron, la mano de obra en Estados Unidos escaseó y para atender esta problemática miró hacia el sur, aunque no con mucha confianza. Así surgió el Programa Bracero, cuyas ramificaciones son ahora el punto de partida para la exposición “Los cuervos vuelan hacia el norte” de la artista Wendy Cabrera Rubio, que se exhibe en el Espacio Uno del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) hasta el mes de septiembre.

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La muestra está “envuelta” en fieltro, entre coloridas maquetas y carismáticas marionetas que recuerdan a los programas del tipo Plaza Sésamo o 31 Minutos, pero entre el lúdico tono de la propuesta se esconde una historia real de migración, racismo y asimilación cultural. La artista aborda en este proyecto un episodio que marcó particularmente a Monterrey, al ser uno delos centros de contratación de dicho programa, el cual permitió la entrada temporal de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de 1942 a 1962, aunque con muchas restricciones.

Uno de los detalles más conocidos, y que también se expone aquí, es la “desinfección” obligatoria a la que eran sujetas estas personas la cruzar la frontera, la cual se realizaba con pesticidas e insecticidas tóxicos. La pieza principal “Melting pot” es un video de corta duración que, como programa infantil, muestra a Henry Fernando Quispe, un ave bicéfala, con una cabeza de águila calva —símbolo de los Estados Unidos— y otra de guajolote —representando a México—, mientras comparten la preparación de una receta especial.

El cortometraje juega con el concepto de la asimilación cultural y la propaganda que también por aquellos años se difundió. “Hay que integrar bien los elementos”, dice la dominante águila que menosprecia constantemente a su par, “solo nuestros ingredientes son buenos”, recalca al mezclar elementos blancos, estériles, homogéneos. En la exposición Wendy también juega con el personaje de la Rana Pepe, un meme que ha sido utilizado particularmente por la derecha en internet como una mascota virtual y signo para reclutar a otras personas en ideologías xenofóbicas, racistas y antisemitas. Aquí la artista lo coloca en una maqueta al estilo “American Gothic” donde orgulloso muestra los valores de su familia tradicional.

Y aunque el fieltro y el color son los principales elementos de esta juguetona exposición, también hay gráfica. Carteles que muestran las incongruencias de las doctrinas racistas y eugenésicas de los Estados Unidos, que aunque dialogan con un evento de casi un siglo de antigüedad, mantienen una solida relevancia con el contexto actual. “Hoy en día seguimos viendo trabajadores que cruzan bajo condiciones precarias, que son ‘procesados’ por sistemas migratorios, sosteniendo economías que no los reconocen como sujetos de derecho, la vida nuda, como decía Giorgio Agamben, en donde la vida queda reducida a su dimensión biológica, despojada de cualquier protección política, un espacio de excepción donde las normas se suspenden y el cuerpo queda a disposición del poder”, expresa la artista.