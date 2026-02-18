$!Debuta la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila con teatro lleno y ovación de pie

La Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila ofreció su concierto debut la noche de este martes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, marcando un momento histórico para niñas, niños y jóvenes que forman parte de este proyecto musical y social. El concierto inició a las 19:00 horas y fue presidido por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acompañada de autoridades estatales y municipales, representantes de Fundación Azteca, así como familias de los integrantes y público en general. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Esperanza Azteca, programa social de Fundación Azteca, es una iniciativa enfocada en la transformación social a través de la música. Actualmente cuenta con 35 orquestas y coros en 15 estados del país, beneficiando a más de cinco mil niñas, niños y jóvenes.

En Saltillo, la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila inició actividades el 4 de febrero de 2025 y actualmente integra a 123 alumnas y alumnos, quienes reciben formación musical de lunes a viernes, cuatro horas diarias. El proyecto se sustenta en cuatro ejes: fortalecer el autoestima, vivir valores, crear comunidad y desarrollar habilidades cognitivas mediante la música. La agrupación es dirigida por el maestro Javier Eduardo González Camero, y cuenta con docentes provenientes de la Orquesta Filarmónica del Desierto, la Banda del Estado y la Compañía de Ópera de Coahuila. Este equipo de profesionales asume el compromiso de trascender la enseñanza musical, modelando a través del ejemplo una filosofía de vida basada en la excelencia y el crecimiento personal por medio del arte. Los ensayos se realizan en una sede en el centro de la ciudad, inmueble prestado por el Club Rotario de Saltillo.

Un programa que une tradición y emoción El programa del concierto incluyó piezas como O Fortuna de Carl Orff, Can Can de Jacques Offenbach, Oda a la Alegría de Beethoven, Aleluya de G. F. Händel, Cielito Lindo de Quirino Mendoza y Cortés, Amigos, de Philip A. Parker, entre otras, mostrando la versatilidad del ensamble sinfónico y coral. Durante la presentación, los integrantes portaron sarapes, aportando identidad regional al evento. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de medallas a las y los fundadores de la orquesta y el coro, un reconocimiento simbólico que, según se explicó, solo se otorga una vez a quienes inician una agrupación musical, como testimonio de su papel histórico dentro del proyecto.