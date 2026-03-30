Debuta Sinners Productions, productora independiente de Saltillo, con el corto ‘Snitch’

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Artes
/ 30 marzo 2026
    Debuta Sinners Productions, productora independiente de Saltillo, con el corto ‘Snitch’
    Diego Lazo, Ángel Robledo y Leticia Castillo ofrecieron unas palabras al terminar la presentación. FOTO: HÉCTOR GARCÍA.

La cinta de terror se presentó por primera vez al público el pasado viernes en un evento de gala en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

El pasado viernes 27 de marzo la compañía productora independiente Sinners Productions presentó al público saltillense el primero de sus proyectos: el cortometraje “Snitch”, una cinta de terror que sorprendió a los asistentes no solo por su historia, sino también por la calidad de su realización.

El corto, que muestra a una joven tras haber asesinado a su pareja ser visitada por una criatura terrible, destaca por la cuidada cinematografía y el diseño y ejecución de los efectos especiales para crear a este “angelical” antagonista.

Ante la presión mediática y empresarial por integrar el uso de modelos de inteligencia artificial generativa en procesos creativos, en VANGUARDIA conversamos con la directora de “Snitch” y fundadora de Sinners, Leticia Castillo, sobre el tema.

“La inteligencia artificial siento que hace todo el trabajo del artista y no es verdad, el artista saca pensamientos, sentimientos de uno mismo, estar horas escribiendo, produciendo. Para mí está prohibida la IA, no puedo usarla en mis proyectos”, comentó.

$!Debuta Sinners Productions, productora independiente de Saltillo, con el corto ‘Snitch’

“Yo no considero que alguien que use IA sea un artista, porque un artista está horas creando, es mucho trabajo de mesa, mucha producción. No a la IA, no la usen y de verdad apoyen a toda la gente que se esfuerza, a todos los músicos, a todos los fotógrafos”, agregó.

En el evento de gala, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, los asistentes también disfrutaron de la música de Best Way 2 Die, Yara Matamoros, Crisi y Antwan. Asimismo, al terminar la proyección del corto también se presentó un detallado detrás de cámaras con todos los detalles de la producción.

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“Snitch” estará disponible en los próximos días en Youtube y comenzará también su gira por festivales, donde podría poner el nombre de Coahuila en alto.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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