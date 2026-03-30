Colección privada ‘Gelman’ de Frida Kahlo y Diego Rivera no ha sido vendida ni puede salir de forma definitiva del país: Cultura

La funcionaria explicó que este acervo cuenta con la declaratoria de monumento artístico , una figura legal que impide su venta definitiva fuera del país y garantiza su protección como parte del patrimonio cultural de México. Bajo este esquema, las obras solo pueden salir de manera temporal y con autorización oficial.

La colección privada conocida como “ Gelman ” , integrada por obras de figuras clave del arte mexicano como Frida Kahlo , Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros , permanecerá bajo resguardo nacional y deberá regresar al país en 2028 en caso de salir al extranjero. Así lo confirmó la secretaria de Cultura, Claudia Stella Curiel de Icaza .

“No ha sido vendida ni puede salir de forma definitiva del país”, subrayó Curiel de Icaza, al aclarar versiones que sugerían lo contrario. La precisión busca reforzar la certeza sobre el destino de una de las colecciones privadas más relevantes del arte moderno mexicano.

UN ACERVO CON DÉCADAS DE HISTORIA

La colección Gelman comenzó a conformarse desde la década de 1940 y actualmente incluye al menos 30 piezas con declaratoria de monumento artístico, además de más de 200 obras adicionales. Su valor no solo radica en los nombres que la integran, sino en su aporte a la identidad artística nacional.

A lo largo de los años, este acervo ha sido exhibido en distintos países, acumulando más de 30 exposiciones internacionales desde 2010. Sin embargo, todas estas salidas han sido temporales, bajo estrictos lineamientos que obligan su retorno al territorio mexicano.

Tras casi dos décadas sin presentarse en México, la colección regresó en 2023 gracias a su adquisición por nuevos coleccionistas mexicanos. Este movimiento permitió que el público nacional volviera a tener acceso a estas piezas, muchas de ellas emblemáticas dentro del arte del siglo XX.

EXHIBICIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Actualmente, parte de la colección se exhibe en el Museo de Arte Moderno, donde permanecerá hasta julio como parte de una estrategia cultural que busca fortalecer la oferta artística del país rumbo a eventos internacionales como el Mundial.

La Secretaría de Cultura destacó que este tipo de exposiciones permiten acercar obras de gran valor histórico tanto a visitantes nacionales como extranjeros, posicionando a México como un referente en el ámbito cultural.

Además, se informó que existe un convenio de supervisión por cinco años que garantiza la adecuada conservación de las piezas. Este acuerdo contempla medidas técnicas y administrativas para preservar su estado, incluso cuando se encuentren en exhibiciones fuera del país.

REGULACIÓN Y RETORNO OBLIGATORIO EN 2028

Uno de los puntos clave es que la legislación mexicana establece que cualquier exportación temporal de este tipo de obras no puede exceder los dos años sin que regresen al país. Bajo esta normativa, si la colección vuelve a salir, deberá retornar a México a más tardar en 2028.

La gestión del acervo puede involucrar a instituciones financieras en aspectos como aseguramiento y logística internacional, pero esto no implica la venta ni la pérdida de propiedad. Las obras continúan en manos de coleccionistas mexicanos.

“La protección legal garantiza que estas piezas sigan siendo parte del patrimonio nacional”, señalaron autoridades culturales al detallar los mecanismos que resguardan la colección.

DATOS CURIOSOS

· La colección Gelman comenzó a formarse desde la década de 1940

· Incluye más de 200 obras, además de al menos 30 con declaratoria oficial

· Ha sido exhibida en más de 30 ocasiones fuera de México desde 2010

· Permaneció cerca de 20 años sin presentarse en el país

· La ley obliga a su retorno a México si sale al extranjero por más de dos años