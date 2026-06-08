$!Del aula al escenario: alumnos del Tec de Monterrey Campus Saltillo derrochan talento en el Teatro de la Ciudad

“Zapping: Play, switch, repeat” es un ensamble musical que propone un recorrido dinámico por canciones que han marcado a distintas generaciones. El proyecto invita al público a transitar entre géneros, épocas y emociones en cuestión de minutos. Con más de 60 participantes del cuerpo estudiantil del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, este sábado 6 y domingo 7 de junio en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler se presentaron 4 funciones de este espectáculo.

En la función este sábado 06 de junio la acción comenzó con algunos actores que salieron al escenario esperando al personaje principal de “La directora”, quien en la historia se presenta como una mujer que busca talentos y canciones para realizar un show, dicho personaje salió desde el pasillo lleno de luces e interactuando con el público, haciéndoles preguntas con entusiasmo. La primera canción interpretada entre canto y baile fue “This Is Halloween” de la película “El extraño mundo de Jack”, con música de Danny Elfman, ya que en la trama se brinda la propuesta de realizar la celebración de esta fecha pero en junio, que dio como resultado disgusto del personaje y risas del público.

El repertorio se conformó de 4 bloques de grandes éxitos, en donde la mayoría de las interpretaciones se realizaron en idioma inglés, aunque durante la presentación también se contó con distintas canciones conocidas en idioma español, como “No hablaré de mi amor” de la película de Disney “Hércules” y ánimes conocidos como Ranma ½ y Pokémon. Durante la obra se brindó música en vivo por estudiantes, quienes realizaron algunos solos para presentar su talento en instrumentos como la batería y violín.

Para finalizar el show se presentaron por grupos los participantes a los presentes, entre ellos se encontraban familiares y amigos quienes los despidieron con grandes aplausos. Como sorpresa para el público se agregó una última interpretación de un solo de una estudiante con la canción “I Have Nothing” de Whitney Houston, donde hizo resaltar su gran talento en el canto, y entre luces y aplausos el público se despidió del show.

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