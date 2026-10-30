$!Del polvo al polvo: Inaugura Federico Jordan-Gómez exposición en el Centro de las Artes de Nuevo León

Hay historias que la tierra guarda y nunca contará, que se fundieron con el polvo, integrándose al paisaje. El 17 de mayo de 1914 la División del Norte tomó Paredón, Coahuila, en un violento encuentro que dejó a este poblado marcado, con un montón de cadáveres abandonados en el lecho del río, una muerte incontable cuyas huellas se fueron con el agua, el sol y la erosión. Desde hace unos años el artista coahuilense Federico Jordán-Gómez ha encontrado en este lugar un espacio para crear en el más directo contacto con la naturaleza. En este “Estudio-aire”, como le llama, encontró el débil rastro de la violenta captura villista en el polvo, que convirtió en su materia prima.

“In Pulverem” es el nombre de la exposición que surgió de esta exploración, la cual se inauguró el pasado jueves 29 de octubre en el Centro de las Artes de Nuevo León, como parte de la quinta edición de Cuadrante, encuentro de arte, diseño y arquitectura, y el Festival Internacional Santa Lucía. “In Pulverem Quia es et in pulverem reverteris”, latín para “polvo eres y en polvo te convertirás” es una de las bases de la muestra, cuya obra principal está integrada por mil 111 placas de metal, no más grandes que la palma de una mano, una por cada uno de los soldados cuyos cuerpos fueron abandonados en ese lugar. El gesto, como una forma de homenaje póstumo, se potencia al considerar las experimentaciones plásticas que Jordán-Gómez realizó para crear la pintura con la cual plasmó las imágenes: usó la tierra misma del lugar.

El acto no fue una mera mezcla de polvos y arcillas con alguna pintura acrílica, sino una investigación profunda sobre los materiales, que incluso involucró a la marca Berel, para encontrar una fórmula que permitiera usar de manera fiel estas tierras como pigmento, así como la de otras lugares como La Minita y La Angostura. “Me han interesado siempre los procesos de creación [el encontrar] una base en la estructura, lo significativo, el corazón del material. Estas primeras bases son importantes para mí, porque lo que va a sostener a la obra posterior”, explicó el artista para VANGUARDIA.

La exposición se complementa con otras obras de gran formato —algunas de estas inspiradas en sus lecturas del Apocalipsis de San Juan y los manuscritos del Beato de Liébana—, pintadas usando el mismo material, que devela su naturaleza en la paleta de color terracota que predomina. Dicha monumentalidad, sumada al lenguaje geométrico que el artista ha pulido a lo largo de su carrera, invita al espectador a realizar una lectura concienzuda de las piezas. No basta con un simple vistazo, pues los elementos, aunque figurativos, forman composiciones donde las formas arquetípicas esconden estructuras más complejas de significado. “Tengo una guía de a dónde voy. Me gustaría trabajar, gracias al periódico, que ya lo he hecho, con otro tipo de temas, que tienen que ver con la intercesión, porque quiero generar obras monumentales, para tener un mayor número de piezas de la línea de los soldados de Paredón”, comentó respecto al futuro.

“He creado un acervo, el Acervo Jordán-Gómez y Luisa Fernanda Guerra Castilla es la directora. Ella está estudiando sobre conservación, el estate del artista y es una responsabilidad tener un legado y espero tener en vida un importante número de piezas para ello. No tengo mucho apego por las cosas, si desaparecen, pero sí darle un camino aunque pueda pasar cualquier cosa con ellas”, agregó.

Con la curaduría de Jesús Alberto Flores de la galería Colector, la muestra también incluye otras obras donde Jordán-Gómez explora el paisaje, como “Arado”, una intervención-performance donde dibujó a grande escala sobre el desierto del sureste coahuilense, y uno de sus primeros acercamientos a este estudio al aire libre.