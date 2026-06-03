Denuncia colectivo censura para exposición LGBT+, realizada en el marco del Mundial de Fútbol

Monterrey, Nuevo León.- El colectivo Ars Queer que está detrás de la exposición “Identidad en el Juego”, que retrata a miembros de la comunidad LGBT+ en el marco del Mundial de Fútbol 2026, denunció censura de parte del municipio de Guadalupe, Nuevo León, que prestó un espacio para exponer la muestra y presuntamente les brindó apoyo para la realización de la misma. La inauguración se realizará mañana en el Teatro Sara García, pero previó al evento se conminó a “bajar” de la propuesta varias imágenes por considerarlas “violentas”. En entrevista, Roberto Santana, vocero del colectivo, informó que tuvieron que acudir ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) para poder montar completa la exposición que cuenta con fotografías de la lente de Poncho Kiroga, Nataly Balandrano y Luis Rugeiro.

De acuerdo con Santana, el trabajo fotográfico busca, en un momento en que se vive una emoción colectiva por el mundial, mirar más allá de la competencia y cuestionar quiénes han sido históricamente excluidos de estos espacios. “Nos quitaron una pieza donde dos chicos salen besándose, eso fue el fin de semana y dijimos bueno, bien, vale nos estás apoyando con muchas cosas y todo; después nos dijeron que no podíamos hablar con lenguaje incluyente en nuestros textos. Como que nos parecía muy raro porque es una exposición LGBT”, indicó. Añadió que mientras que la muestra habla del respeto a ellos les pusieron muchas trabas. “El día de hoy recibo yo un mensaje del director de Cultura, Rodolfo Hernández, me manda un mensaje donde me dice: de acuerdo con los lineamientos y reglas del Museo no podemos mostrar imágenes que reflejen algún tipo de agresión u otros temas”, relató.

Indicó que la respuesta que le dio es que el colectivo no veía nada raro y que a qué se refería con otros temas; sin embargo, no recibió contestación. Las otras dos fotografías “violentas” a las que se referían relató que son de un chico estirando la camiseta de otro, en una serie que habla de la heteronormatividad que provoca la homofobia interiorizada. “En otra fotografía salen los chicos abrazados, pero es una serie que contamos una historia como desde el odio se puede llegar a una amistad”, detalló. Ahora con el apoyo de Copred la muestra sí se montará, aunque en medio de la polémica por la censura de las autoridades guadalupenses.

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