Descubre la Catedral de Saltillo con este libro que reúne arte y religión

La Catedral de Santiago es el corazón de Saltillo. Tal vez no es el lugar donde se fundó, pero si es el punto más significativo de la ciudad. Nos identifica dentro y fuera del municipio, aunque para algunos solo sea un bello antiguo edificio y para otros represente también su fe.

Asimismo, cuenta con el trabajo fotográfico de Germán Siller, producto a su vez de una visita ex profeso, en la que fueron capturados cuadros y elementos específicos del inmueble y los objetos que resguarda, algunos de los cuales no están a la vista del público, ya sea porque no son áreas abiertas al mismo o porque son literalmente inaccesibles, como algunas de las perspectivas que se pueden encontrar ahí y que permiten ver a la Catedral desde ángulos únicos y reveladores.

“Fui vicario de la Catedral casi 11 años y pude ver lo que tenía y algunas cosas que le faltaban. Y una de las cosas que le faltaban a la Catedral era un libro como este”, explicó Delgado Arreola, “ha habido muchas experiencias, investigaciones, especialistas, con todas esas ideas yo propuse esto a Ediciones Quintanilla”.

“Es un recorrido descriptivo, tiene una metáfora de una docente con sus alumnos, describiendo etapa por etapa, luego se encuentra con un cura en el camino y toda esa idea que se plasma en el texto fue una manera muy bella de concretar una idea”, agregó.