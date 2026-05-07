$!Desde Estados Unidos la artista Liliana Ede presenta su primera exposición de pintura en Saltillo

Liliana Ede ha logrado equilibrar su lado más lógico con su lado más creativo. La economista y asesora financiera disfrutó y acompañó a sus artistas plásticos favoritos durante mucho tiempo, pero hace 17 años decidió emprender su propio camino paralelo como creadora, uno que la trajo de vuelta a tierras mexicanas. Esta semana inauguró en el Café Monarca su primera exposición en su país natal “Entre el caos y la calma”, una selección de obras recientes y algunas que la han acompañado desde hace un tiempo y que el público podrá disfrutar durante todo el mes de mayo. La pintora originaria de la Ciudad de México tuvo que viajar a Estados Unidos hace aproximadamente dos décadas para cuidar a su mamá, que enfermó de gravedad, y estando allá conoció a una maestra norteamericana que “me tomó de la mano y me invitó a pintar con ella, en su casa”.

“Ella pintaba, básicamente, acuarela, yo le dije que no pintaba pero empezamos a hacerlo, acompañadas por una copa de vino y a partir de ahí me tomó bajo su ala, me enseñó sus técnicas y me ayudó a adentrarme en el hecho de crear arte, no nada más ser una espectadora”, compartió en entrevista con VANGUARDIA. Allá realizó sus primeras exposiciones, en ciudades como Brownsville y McAllen, pero recomendada por familiares suyos, a su regreso a México, eligió a Saltillo para vivir y para ser la sede de su primera muestra pictórica en la nación. “Yo había vivido en el DF y como estuve viviendo allá en una ciudad pequeña se me hacía difícil volver a la capital. En eso aparecieron mis primos y me cobijaron, pero ha sido todo un proceso de cambios, de dolor por la pérdida de mi madre, de estar en una nueva ciudad”, mencionó.

“Yo tenía una fantasía de que iba a regresar a México y retomar mi vida como estaba antes, pero no es cierto. Por eso se llama la exposición así, porque la vida está llena de enojos, de miedos, de incertidumbre, de dolor, pero también de alegría, de disfrute, del placer de estar aquí, esas contradicciones de las emociones”, explicó. Sus pinturas, que parten de la emoción y se plasman por medio de juegos con el color y la composición, en piezas que desde la expresión capturan conceptos expresivos, recuerdos y experiencias.

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