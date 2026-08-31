$!Desde Guerrero llega a Coahuila ‘El topito minero’: Un personaje que homenajea a Pasta de Conchos

La tragedia del 19 de febrero del 2006 en Pasta de Conchos, dio la vuelta a todo Mexico llegando a Acapulco, Guerrero. En las manos e imaginación del profesor Benjamín Romero Solís ese momento se convirtió en un espacio para honrar a los 63 mineros que quedaron sepultados en la mina de Sabinas, creando al personaje “El topito minero”. Con sus 30 años de servicio en la educación especialmente en la materia de geografía, el profesor comenzó a trazar poco a poco la silueta del topito en el contorno de nuestro estado que dio como resultado el topito minero con su casco y su luz . “Le he hecho infinidades de dibujos al estado de Coahuila, pero este es uno de los más significativos”, expresó el profesor.

Benjamin aclara que el Topito Minero es creación suya y no de la inteligencia artificial, y que es un personaje ya muy conocido por sus alumnos por casi 20 años. Además de este personaje cuenta con más figuras de los estados de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, entre otros personajes que simbolizan a cada entidad. El Topito Minero y Saltillo Actualmente el personaje por fin vio la luz de la capital coahuilense este 29 de julio por invitación del gobernador Manolo Jimenez en el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, en donde el profesor Benjamin impartió unos cursos a niños y niñas quienes se vieron emocionados de conocer al topito minero, también regaló a los presentes dibujos del personaje y mercancía oficial como llaveros. La dinámica del profesor para darlo a conocer inició con la presentación de un mapa de México a los infantes y después les preguntó dónde está su estado. Al hablarles de Coahuila y sus minerales, además les habla sobre la tragedia de una manera que los niños comprendan la importancia del topito minero.

Benjamin decidió caracterizar a este animal por su labor debajo de la tierra, como lo hacen los mineros. “En paz descansen los mineros, ellos trabajaban a grandes profundidades de la tierra para sacar el mineral carbonífero para Coahuila, y su economía recae en ella, es muy conocido a nivel mundial, ellos sacrificaron su vida por extraer mineral y quedaron atrapados”, declaró. En la actualidad Actualmente cuenta con 16 personajes de distintos estados, y aunque comenta que nunca tomó clases de dibujo o pintura, todo es producto de su imaginación, ya que plasma lo más representativo de los estados y trata de ligarlos en un dibujo. “El topo minero es uno de los dibujos que más, más se parece [a la silueta de la entidad]”, comentó Romero.

Aunque su personaje se ha publicado con anterioridad, comenta que no hay demasiado eco sobre su mensaje y siempre les dice a sus alumnos que “debemos rescatar lo que tiene nuestro país”. “Este dibujo para mí significa mucho, ojalá que también para los coahuilenses signifique muchos también para los niños, más que nada”, comentó Benjamín. Próximos proyectos Aunque ha pensado en algún momento brindarle este personaje a una empresa minera para ser un posible logo, la idea principal es poder compartirlo y ayudar a los niños a ser más creativos, a dibujar y de esta manera descubrir su potencial ellos mismos.

El profesor Benjamín está por jubilarse, jamás había pisado territorio coahuilense y comenta que solo escuchaba o veía videos de Youtube de cómo era aquí, hasta que hace unos meses con apoyo del gobierno de Guerrero lo logró. El estar en Coahuila, comenta, ha sido un sueño cumplido, ya que por motivos de salud no puede trasladarse a tanta distancia. “Ya no voy a volver a ir [a Coahuila], está muy dificil ir hasta allá, no estoy muy de salud que digamos, hice el esfuerzo por ir [...] Estoy a punto de jubilarme y por eso quería hacerlo”, expresó Benjamín. También una de las cosas que le gustaría realizar en caso de contar con algún apoyo es una caricatura en conjunto de otros personajes de varios estados, que se pueda distribuir en Youtube. Aunque comenta que el estado de Guerrero no tiene tanto desarrollo económico como Coahuila, Benjamin busca demostrar que hay potencial creativo y espera que los coahuilenses aprecien su arte y que aprecien al Topito Minero y que se quede en la entidad. “Desde Guerrero para Coahuila le mandamos el topo minero”, concluyó el profesor.

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