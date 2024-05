Desde la danza revela la violencia de género del norte de México: Presenta su proceso creativo en Teatro Garnica

“ Para mí es muy importante mostrar no solo el resultado, sino también el material de la investigación, que sume el vestuario y la utilería, la construcción que cada bailarín del elenco hizo para llegar al tema”, comentó Lara en entrevista con VANGUARDIA.

En 2021 la coreógrafa e investigadora Betzabeth Lar a presentó como parte de su tesis de la licenciatura en Danza Folclórica del INBAL el proyecto “Desierto en la oscuridad”, cuya investigación la llevó a encontrarse con l as diferentes violencias que viven las mujeres en el norte de México.

A pesar de ser una exposición, la artista está manejando esto “por función” de manera que pueda haber un encuentro más cercano con el público, guiando y aclarando lo necesario sobre el trabajo, así como compartir cualquier reflexión que se pueda dar.

“Conforme fui avanzando [en mi investigación] me di cuenta que había muchas trabas y muchas violencias por analizar. De ahí fui delimitando por estado y así me enfoqué en Sinaloa, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Después me fui enfocando en las violencias más presentes como la cosificación del cuerpo, androcentrismo, violencia laboral, psicológica, sexual, hasta el feminicidio”, expresó.