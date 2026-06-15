Desde la Deportiva hasta ex-molinos la Colmena: el cine de terror se apoderará de Saltillo

Ya es una tradición el Ciclo de Cine de Terror e Intervención de Espacios con el que Arteaga Grindhouse convierte en salas de proyección algunos de los lugares más antiguos, legendarios o inesperados de Saltillo y para la Fiesta Internacional de las Artes FINA 449 ya hay seis propuestas nuevas e imperdibles. Este jueves 18 de junio inicia el espectáculo con la cinta “Gremlins” de 1984, que se presentará en la Ciudad Deportiva “Francisco I. Madero”, acercando peligrosamente al agua a estas pequeñas y peligrosas criaturas.

A la semana siguiente, el jueves 25, probablemente una de las películas de terror más populares de la historia, “El exorcista” de 1973, se proyectará al interior del Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, ubicado en una vieja casona en medio de un frondoso jardín, que durante el día alberga cursos y talleres artísticos para niños y niñas, pero de noche será el sitio ideal para esta legendaria posesión demoniaca.

La tercera apuesta del ciclo es mexicana. Se trata del clásico “Veneno para las hadas” de 1986, dirigida por Carlos Enrique Taboada, la cual se presentará el jueves 2 de julio en el Archivo Municipal de Saltillo, un edificio que tiene su propia historia.

El día 9 de julio tocará el turno a “Rosemary’s Baby” de 1968, otra cinta que provocó incontables pesadillas en su momento. La proyección se llevará a cabo al interior de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila.

Para la función del jueves 16 el ciclo saldrá el Centro Histórico hasta el Parque Ecológico La Aurora, sitio de sus propias leyendas, donde se proyectará “The night of the living dead” de 1968, cinta que popularizó a los zombis en la cultura pop.

El ciclo concluirá el jueves 23 con “The howling” de 1981 sobre un periodista que se enfrenta a una horda de hombres lobo, la cual se presentará al interior de uno de los espacios en ruinas más conocidos de la ciudad y que está en proceso de ser reacondicionado: los ex-molinos La Colmena, sobre el bulevar Emilio Carranza.

Todas las funciones son a las 20:00 horas, de entrada gratuita y el cupo limitado, sobre todo en los espacios cerrados, por lo que se recomienda al público acudir con buen tiempo para encontrar lugar. No se entregarán pases de cortesía. Esta es la quinta edición del ciclo de cine terror, proyecto coordinado por el cineasta José Luis Elizalde, que ha llegado a crear experiencias única en espacios como el lago de la Alameda, la preparatoria Mariano Narváez, centros comerciales antiguos, el Bosque Urbano y hasta el Hotel La Torre.

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