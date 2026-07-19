‘Esto es fútbol, esto es grandeza’: Tom Cruise da discurso para la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este 19 de julio finaliza el gran torneo que reunió a miles de aficionados de todo el mundo para presenciar un combate que se juega en la cancha. Para el partido de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España y Argentina se enfrentaron ante un público que vibró con cada pase y cada tiro. Desde el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, este encuentro también estuvo marcado por la participación de una gran cantidad de artistas que encabezaron el show de medio tiempo: Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Coldplay y hasta los muppets.

Sin embargo, uno de los actos que también quedó en la memoria de los asistentes fue el discurso inaugural por parte del actor Tom Cruise, quien, en pocas palabras, logró describir lo que inspira este torneo. DISCURSO ÍNTEGRO DE TOM CRUISE EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 Vestido de forma sencilla, con una playera polo y jeans negros, el protagonista de la icónica ‘Misión Imposible’ tomó su lugar en medio del campo para iniciar con su discurso:

“Hace más de 30 días, 48 países emprendieron un viaje que cruzó océanos, traspasó fronteras y entremezcló culturas, y nos demostró a todos por qué este deporte pertenece al mundo entero. “Es un juego hablado en un idioma universal. Una pasión que convierte a extraños en amigos, uniendo a personas que de otro modo nunca se habrían cruzado. “Mientras nos reunimos para este último capítulo, honremos un torneo que unió al mundo. Celebrémonos unos a otros. Esto es fútbol. Esto es unidad. Esto es grandeza”.