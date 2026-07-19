‘Esto es fútbol, esto es grandeza’: Tom Cruise da discurso para la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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    ‘Esto es fútbol, esto es grandeza’: Tom Cruise da discurso para la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026
    “Una pasión que convierte a extraños en amigos”, expresó Cruise ante un estadio colmado. CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Con un emotivo mensaje del actor sobre el idioma universal del deporte y un espectáculo artístico memorable, el torneo de 48 países llegó a su fin

Este 19 de julio finaliza el gran torneo que reunió a miles de aficionados de todo el mundo para presenciar un combate que se juega en la cancha. Para el partido de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España y Argentina se enfrentaron ante un público que vibró con cada pase y cada tiro.

Desde el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, este encuentro también estuvo marcado por la participación de una gran cantidad de artistas que encabezaron el show de medio tiempo: Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Coldplay y hasta los muppets.

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$!El actor Tom Cruise dio la bienvenida al partido final recordando el viaje que cruzó océanos y unió culturas.
El actor Tom Cruise dio la bienvenida al partido final recordando el viaje que cruzó océanos y unió culturas. SARAH YENESEL / EFE

Sin embargo, uno de los actos que también quedó en la memoria de los asistentes fue el discurso inaugural por parte del actor Tom Cruise, quien, en pocas palabras, logró describir lo que inspira este torneo.

DISCURSO ÍNTEGRO DE TOM CRUISE EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Vestido de forma sencilla, con una playera polo y jeans negros, el protagonista de la icónica ‘Misión Imposible’ tomó su lugar en medio del campo para iniciar con su discurso:

“Hace más de 30 días, 48 países emprendieron un viaje que cruzó océanos, traspasó fronteras y entremezcló culturas, y nos demostró a todos por qué este deporte pertenece al mundo entero.

“Es un juego hablado en un idioma universal. Una pasión que convierte a extraños en amigos, uniendo a personas que de otro modo nunca se habrían cruzado.

“Mientras nos reunimos para este último capítulo, honremos un torneo que unió al mundo. Celebrémonos unos a otros. Esto es fútbol. Esto es unidad. Esto es grandeza”.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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