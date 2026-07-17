CFE entrega tarjetas SIM con internet gratis en julio de 2026: quiénes pueden solicitar el beneficio y qué incluye
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Conoce quiénes pueden recibir este beneficio, qué requisitos deben cumplir y qué servicios incluye el paquete de conectividad.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, mantiene un programa que permite a determinados sectores de la población acceder a una tarjeta SIM con servicio de telefonía e internet sin costo.
El objetivo de esta iniciativa es ampliar la conectividad en México, especialmente entre personas en situación de vulnerabilidad y beneficiarios de programas sociales, facilitando el acceso a herramientas digitales para estudiar, trabajar, comunicarse y realizar trámites en línea.
¿Quiénes pueden recibir la tarjeta SIM gratuita de CFE?
El programa está dirigido principalmente a personas inscritas en programas sociales del Gobierno de México, como la Pensión para el Bienestar o las Becas Benito Juárez, entre otros padrones de apoyo social.
De esta forma, las autoridades buscan reducir la brecha digital y evitar que las familias de menores ingresos tengan que destinar parte de su presupuesto al pago de recargas para mantenerse conectadas.
Es importante señalar que la entrega de las tarjetas SIM está sujeta a la disponibilidad del programa y al cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades.
¿Qué incluye el paquete gratuito?
Las personas beneficiarias reciben una tarjeta SIM con un paquete mensual que contempla:
- 5 GB para navegar por internet.
- 1,500 minutos para llamadas nacionales e internacionales hacia Estados Unidos y Canadá.
- 500 mensajes SMS.
- Acceso a la red de CFE Telecom mediante tecnología 4.5G en las zonas con cobertura.
Este paquete permite utilizar aplicaciones de mensajería, redes sociales, navegación web, mapas y otras herramientas esenciales para la vida cotidiana.
Requisitos para obtener el chip de CFE
Quienes deseen solicitar el beneficio deberán acudir a los módulos de atención instalados por la Secretaría del Bienestar con la siguiente documentación:
- CURP certificada.
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio reciente.
Además, el teléfono celular donde se utilizará la tarjeta SIM debe estar desbloqueado y ser compatible con la banda 28, frecuencia utilizada por la red de CFE Telecom.
En el caso de menores de edad que requieran el servicio para actividades escolares, el trámite deberá realizarlo un padre, madre o tutor, presentando el acta de nacimiento del estudiante.
Un programa para ampliar la conectividad
La entrega de tarjetas SIM forma parte de la estrategia del Gobierno de México para incrementar el acceso a internet en comunidades con menor cobertura y fortalecer la inclusión digital.
Las autoridades recomiendan verificar previamente la compatibilidad del dispositivo móvil y consultar la disponibilidad del programa en los módulos de la Secretaría del Bienestar antes de acudir a realizar el trámite.
Con esta iniciativa, CFE Telecom busca que más personas tengan acceso a servicios de comunicación y conectividad sin que el costo del internet móvil represente una barrera para su desarrollo personal, educativo o laboral.