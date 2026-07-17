Mundial deja 20 mil millones de dólares en EU: Bank of America

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    Mundial deja 20 mil millones de dólares en EU: Bank of America
    Se prevén ventas globales hasta los 80 mil millones de dólares con el gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo. ESPECIAL.

En México la consultora Deloitte calculó esta semana un impacto de 2 mil 543 millones de dólares

MIAMI.- Mientras la FIFA podría obtener 9 mil millones de dólares en ingresos gracias al Mundial 2026, Estados Unidos tendrá un impacto cercano a los 20 mil millones de dólares de acuerdo con un reporte de Bloomberg Intelligence.

El impacto económico de la Copa del Mundo, que concluye el domingo con la final entre Argentina y España, ocurre gracias a ingresos por turismo, el impulso al consumo y el gasto en bares y restaurantes, expuso el director general de Bank of America, Brian Moynihan, en una entrevista con CBS News.

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“La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de 40.000 millones de dólares, de los que 20.000 millones son en Estados Unidos, e, incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades”, declaró Moynihan.

Con ello, el efecto económico en Estados Unidos sería unas 10 veces mayor al de otro de los anfitriones,

Asimismo un estudio de Bloomberg Intelligence estimó casi 9 mil millones de dólares en ingresos para la FIFA por la Copa Mundial, lo que representaría un incremento mayor al 40% del récord de 6 mil 314 millones de dólares del Mundial de Catar de 2022.

No obstante, analistas advierten de un efecto menor a lo esperado, pues un informe oficial de la FIFA previo al torneo estimaba un impacto de más de 30 mil millones de dólares en la economía estadounidense.

Mientras que el Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó una subida interanual de apenas 0.2% en la llegada de viajeros aéreos internacionales en junio, el primer mes del Mundial, con 4.39 millones de llegadas en todo el país.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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