Velero con ayuda humanitaria europea llega a Cuba

La nave Astral, que pertenece a la organización humanitaria Open Arms, contiene sobre todo paneles solares, equipos fotovoltaicos y medicinas, que serán entregadas en su mayoría al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de la capital, y a otras instituciones, indicaron sus organizadores.

Un velero con siete toneladas de ayuda humanitaria y donaciones de grupos de solidaridad europeos arribó el domingo al puerto de La Habana , en un momento en que la isla enfrenta una severa crisis en todos los ámbitos a consecuencia de un cerco petrolero que le impuso Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump le impuso un cerco energético a Cuba en enero y amenazó a los países que se atrevan a venderle crudo a la isla. Desde entonces sólo un barco petrolero ruso ha logrado entrar a la nación caribeña, que apenas produce el 40% de combustible que requiere para su economía.

Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir entre la población y en todos los sectores, desde apagones de más de 20 horas, falta de combustible y de bombeo de agua, hasta limitaciones al transporte, suspensión de vuelos y recortes en la jornada laboral.

Washington le exige a Cuba cambios económicos y en su sistema político. Ambos gobiernos reconocieron que sostienen conversaciones, pero su contenido no ha trascendido.

“Estoy aquí para transmitirle solidaridad al pueblo cubano”, dijo a la AP la eurodiputada española Ana Miranda durante una ceremonia de recepción para el navío, en la terminal de cruceros del puerto. “Es un pueblo que no puede estar en estas condiciones tan duras, sufriendo un asedio, un cerco absoluto”.

Miranda calificó las sanciones de Estados Unidos a la isla como un “bloqueo cruel e inhumano”.

Las donaciones se recibieron de 150 organizaciones sociales y civiles, así como de unas 4 mil personas, que se sumaron a la iniciativa de Open Arms. El Astral es el primer navío que atraviesa el Atlántico con ayuda para la isla.