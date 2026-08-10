Desierto y comunidad: Dostick llegó a Saltillo para dejar su marca en La Panorámica Editorial

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    Desierto y comunidad: Dostick llegó a Saltillo para dejar su marca en La Panorámica Editorial

El diseñador y grafitero capitalino encontró en el paisaje desértico de Coahuila la inspiración para crear una obra llena de color, diversidad y referencias a la historia natural de la región

El arte urbano de la capital mexicana desembarcó en Saltillo acompañado del diseñador y grafitero Dostick, quien entre comunidad, amistad y freestyle dejó su marca en La Panorámica Editorial a través de una obra que elogia el paisaje desértico de Saltillo. “Es una inspiración. Es todo lo que viví recorriendo sus tierras”, comentó para VANGUARDIA.

La creación de un mural que refleja diversidad, identidad e historia fue producto de al menos 11 horas de trabajo, además de una colaboración reforzada con el cariño que comparte Dostick con la reconocida artista local Natalia Alejandrina Blanco. Ambas visiones convergieron en una intervención hecha para que la comunidad se acerque y la conozca.

UN TRASFONDO QUE RESULTA FAMILIAR

En la obra, los artistas juegan con el entorno y el ecosistema, incluyendo las montañas y hasta el Estanque de La Luz de Parras de la Fuente. “Estuve visitando ciertos lugares y fue a lo que me llevaron: el desierto, comida y todo. Lleva mucha interpretación de lo que viví”, compartió el diseñador.

Sin embargo, la pintura también destaca por el icónico personaje que resulta ser la marca artística de Dostick. Se trata de un “marcianito que va abriendo portales, va abriendo cosillas y pues es como un mundo paralelo”, que para esta ocasión retrocedió algunos años en el tiempo, arribando para convivir con los dinosaurios que habitaron la tierra coahuilense.

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La pieza lleva implícito un mensaje de diversidad queer con una paleta de colores llamativa, además del rompimiento del tabú, pero también de resiliencia. En opinión de Dostick, un ambiente desértico es perfecto para la lucha y el crecimiento ante la adversidad.

En el evento organizado en La Panorámica Editorial, ubicada en el 211 de la calle Alessio Robles, también hubo venta de artículos diseñados por Dostick, bajo su marca Abduzik, que aportan exclusividad y originalidad. En su trabajo en la industria de la moda también hace colaboraciones con otros artistas.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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