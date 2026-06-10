Develan obra inspirada en el Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León
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La obra fue realizada por el escultor Emilio Flores y está realizada en concreto con una base de poliestireno
Monterrey, Nuevo León.- El símbolo más representativo del municipio de Guadalupe y Nuevo León: el Cerro de la Silla fue inmortalizado por el escultor Emilio Flores en la pieza denominada “Silla de Piedra”.
El alcalde de Guadalupe, Héctor García, realizó la develación de la obra y destacó la importancia de fomentar proyectos culturales que formen parte de la comunidad.
“Yo veía como Emilio estaba tallando con sus manos la obra y decía va a ser un legado para la gente de Guadalupe, para la gente de Nuevo León”, compartió el alcalde.
Mencionó que en ocasiones los artistas realizan su obra y no se dan cuenta que son inspiraciones para jóvenes que querrán estudiar artes plásticas para realizar lo mismo que hacen ellos.
“El artista disfruta de su obra pero quizás ni cuenta se dará de cuántos jóvenes quieren estudiar artes plásticas encontrarán inspiración en decir: yo quiero un día hacer obras como el artista Emilio Flores García, y eso deberá quedarle como una satisfacción y a nosotros como un orgullo”, dijo.
La pieza “Silla de Piedra” está realizada en concreto armado con base ligera de poliestireno.
La obra está ubicada sobre la avenida Paseo de las Américas en su cruce con la calle Diego Rivera.
La develación de esta obra del escultor neoleonés forma parte de las acciones para promover la cultura en espacios que son accesibles para las familias de Guadalupe.