$!Develan obra inspirada en el Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El símbolo más representativo del municipio de Guadalupe y Nuevo León: el Cerro de la Silla fue inmortalizado por el escultor Emilio Flores en la pieza denominada “Silla de Piedra”.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, realizó la develación de la obra y destacó la importancia de fomentar proyectos culturales que formen parte de la comunidad.

“Yo veía como Emilio estaba tallando con sus manos la obra y decía va a ser un legado para la gente de Guadalupe, para la gente de Nuevo León”, compartió el alcalde.