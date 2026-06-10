Develan obra inspirada en el Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Develan obra inspirada en el Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León
    Develan obra inspirada en el Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León
    Develan obra inspirada en el Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León

La obra fue realizada por el escultor Emilio Flores y está realizada en concreto con una base de poliestireno

Monterrey, Nuevo León.- El símbolo más representativo del municipio de Guadalupe y Nuevo León: el Cerro de la Silla fue inmortalizado por el escultor Emilio Flores en la pieza denominada “Silla de Piedra”.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, realizó la develación de la obra y destacó la importancia de fomentar proyectos culturales que formen parte de la comunidad.

“Yo veía como Emilio estaba tallando con sus manos la obra y decía va a ser un legado para la gente de Guadalupe, para la gente de Nuevo León”, compartió el alcalde.

$!Develan obra inspirada en el Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León

Mencionó que en ocasiones los artistas realizan su obra y no se dan cuenta que son inspiraciones para jóvenes que querrán estudiar artes plásticas para realizar lo mismo que hacen ellos.

“El artista disfruta de su obra pero quizás ni cuenta se dará de cuántos jóvenes quieren estudiar artes plásticas encontrarán inspiración en decir: yo quiero un día hacer obras como el artista Emilio Flores García, y eso deberá quedarle como una satisfacción y a nosotros como un orgullo”, dijo.

La pieza “Silla de Piedra” está realizada en concreto armado con base ligera de poliestireno.

La obra está ubicada sobre la avenida Paseo de las Américas en su cruce con la calle Diego Rivera.

La develación de esta obra del escultor neoleonés forma parte de las acciones para promover la cultura en espacios que son accesibles para las familias de Guadalupe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Esculturas

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La cuota

La cuota
NosotrAs: Mamás viajeras, libres y rebeldes

NosotrAs: Mamás viajeras, libres y rebeldes

Tlachinollan y Red TDT denuncian campaña de desprestigio contra normalistas de Ayotzinapa; señalan criminalización, señalamientos mediáticos y caso 43 GIEI.

Denuncian Tlachinollan y Red TDT campaña de desprestigio contra normalistas de Ayotzinapa en Guerrero

El proyecto contempla la expansión de infraestructura logística, el fortalecimiento de servicios financieros digitales y la creación de 8 mil nuevos empleos en distintas regiones del país.

Mercado Libre invertirá 4 mil 600 millones de dólares en México, anuncia Ebrard en la Mañanera
Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: cómo encontrar las sucursales donde aún están disponibles
La Cartilla Nacional de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un documento indispensable.

¿Cómo reimprimir tu Cartilla IMSS? Requisitos y proceso completo
México volverá a hacer historia como anfitrión: será el país que abrirá el Mundial 2026 y el primero en recibir tres Copas del Mundo, tras organizar las ediciones de 1970 y 1986.

¡Más invitados! FIFA confirma a Alejandro Fernández, Salma Hayek y Ryan Castro para abrir el Mundial 2026 en la CDMX
Japón dejó Monterrey y viajó a Nashville para continuar con su preparación mundialista, tras los ajustes realizados en su plan de entrenamientos previo al duelo ante Túnez.

¿Por qué el Estadio de Tigres quedó fuera del Mundial 2026 para Japón y Suecia?