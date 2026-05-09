Dialogan sobre la literatura del norte de México en el CECUVAR

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    Dialogan sobre la literatura del norte de México en el CECUVAR

El Centro Cultural Vito Alessio Robles reunió a destacados escritores y escritoras mexicanos para abrir un espacio sobre la literatura de la región

Con la presencia de invitados de talla nacional e internacional, este lunes, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles se llevó a cabo el conversatorio “Viaje literario, conversar con el norte”.

El evento contó con la participación de los reconocidos escritores Mónica Castellanos, Vicente Alfonso, Mónica Lavín y Elmer Mendoza, quienes conversaron sobre distintos temas en torno al lenguaje, la frontera, el desierto y la memoria.

El primer tema elegido por la moderadora, Lucrecia Solano, fue “Desierto” preguntando a los participantes ¿qué significaba para ellos el desierto?, ya que se ha representado en distintas ocasiones de forma literaria.

“El desierto como espacio literario suele representarse desde tiempos inmemorables ¿Qué tiene el desierto que queremos habitarlo? Quizás esa capacidad de introspección”, comentó el autor Vicente Alfonso.

También se habló de la sabiduría ecológica de la flora y la fauna de la región, como sus métodos de defensa, cómo sobreviven y cómo funciona en este territorio.

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Eso hacemos los escritores, hacer visible lo invisible”, comentó Monica Lavin.

Para finalizar el conversatorio la moderadora pidió que los autores presentaran algunas de sus obras literarias mencionando nombres y una pequeña reseña.

Dichos libros se pudieron adquirir en la entrada del recinto, en donde se encontraba gran variedad de obras de los autores participantes.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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