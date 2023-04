Dos mujeres buscarán conquistar el ruedo de La Besana en ‘Que Dios reparta Suerte’

Elsa Sánchez y Laura Canizales se imaginaron en medio del ruedo y supieron que ese era su lugar. La primera es una mujer de ficción mientras que la segunda trató de conquistar las plazas de Coahuila durante los años 90. Ambas descubrieron que la lidia es terreno de los hombres y que ganarse un lugar en la tauromaquia es más difícil que enfrentarse a cualquier toro. A partir del 5 de mayo el Centro Cultural La Besana reunirá ficción y realidad en la obra “Que Dios reparta suerte” de Camila Villegas, la cual es intervenida por una investigación histórica alrededor de Canizales, apodada “La Faraona”, para plantear cuestionamientos sobre el feminismo, el machismo y otras aristas de las problemáticas de género. “Me fascinó, por feminista, pero tiene un problema, yo no soy taurina, es más, soy antitaurina. [Villegas] me dijo ‘yo tampoco soy taurina, pero como tú ya la leíste no se trata de eso’”, recordó Mabel Garza Blackaller, directora de la puesta, en entrevista con VANGUARDIA.

El montaje entrecruza la anécdota de Elsa Sánchez, una mujer cuya pasión por la tauromaquia le hará enfrentarse al machismo inherente en esta disciplina para poder practicarla como desea, con la de “La Faraona”, quien llegó a presentarse en plazas de Nuevo León, Saltillo y Guanajuato antes del cambio de milenio, pero cuyas hazañas quedaron sepultadas en la historia local. “Elsa es una mujer que desde niña descubre su vocación para los toros. Hay muchas coincidencias con ‘La Faraona’, y tiene un compañero, es una historia de amor, en la fiesta brava y toman caminos diferentes pero ella está absolutamente segura de su vocación y batalla porque nació en una familia taurina, pero toda la atención la tiene el hermano, pero al hermano no le va bien en los toros”, explicó. “Se cruzan líneas argumentales y temáticas muy fuertes como la maternidad, cosa que también coincide con ‘La Faraona’, pero sobre todo es la imposibilidad en este país de que una mujer pueda desarrollar esta profesión, pero puede ser metafóricamente cualquier profesión, esta porque es la más radical, por eso la escogió, un mundo muy machista como es el taurino”, agregó.

Garza destacó que su participación en la Dirección Artística de la Muestra Nacional de Teatro 2022 le permitió empaparse de otras visiones del teatro del país, lo que a su vez inspiró este montaje que combina la puesta convencional con lo documental. Sin embargo, durante la investigación encontró reticencia entre algunas figuras de la tauromaquia local para hablar sobre esta novillera, e incluso, considera, una suerte de normalización en el desprecio a su memoria por el hecho de ser mujer. “Lo más sorprendente o asombroso es que los hombres no se dan cuenta. Es tan natural que no saben que están, incluso, ofendiendo, al referirse a la Faraona. Son misóginos, son racistas, pero como que no se dan cuenta”, explicó.

El rol titular estará interpretado por Melissa Soto, quien también pasó por un proceso similar de encuentro con las expresiones contemporáneas del teatro mexicano al ser parte del Laboratorio de Creación Coahuila. “Todas somos, fuimos y esperemos que ya no seamos una Elsa Sánchez”, dijo la actriz, “Yo sí soy taurina [por eso] fue muy revelador que a pesar de que yo estaba involucrada no conocía a [Canizales]. Yo no me daba cuenta de lo machista que estaba siendo el ambiente, o no lo quería ver, y pues también fue un encontronazo con eso”. TE PUEDE INTERESAR: Pega delincuencia al arte en Monclova; Jesús Guajardo de los Santos sufre robo de pinturas invaluables La historia de Elsa es una de amor, y su pareja Tomás Cruz ejemplifica la manera en que los hombres pueden apoyar a las mujeres a superar las barreras del patriarcado, de acuerdo con su intérprete, Arturo Morales. “Cómo el hombre puede apoyar el feminismo sin rebajarle nada a su forma de ser y cómo puede convivir el ser macho y el ser mujer en el mismo ambiente y que todos tengan las mismas oportunidades”, dijo.

Para entrar en el traje de luces contaron con la asesoría del novillero Antonio Santos, quien los guió para entender el arte taurino, las poses, pases, movimientos y el porte que debe tener quien se enfrenta a un toro, de manera que su interpretación sea mucho más honesta. “Es un arte muy romántico y como te lo explica él, con sus palabras, todo es romántico, todo es cachondo. Aunque la obra no se trata de torear, se trata del valor, de la igualdad, pero sentirlo mientras lo haces se va a ver muy diferente que si lo hubiéramos copiado de un video”, agregó Morales. La obra cuenta también con el trazo escénico de Sara Ovalle, música original de Armando Contreras, la atmósfera sonora de Héctor Zárate, el concepto escenográfico de Malcom Vargas y la realización escenográfica de Juan Antonio Villarreal, basada en el archivo sobre Laura Canizales.