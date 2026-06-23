Dulce patrimonio: invitan a taller de elaboración de dulces tradicionales en la FINA Saltillo

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    Dulce patrimonio: invitan a taller de elaboración de dulces tradicionales en la FINA Saltillo

Los dulces tradicionales son un legado gastronómico de nuestra región y a través del taller de Las Cocineras Tradicionales, este miércoles 24 sabremos la elaboración e historia de las ´glorias de nuez´

Los dulces tradicionales son un legado gastronómico de nuestra cultura por su método de preparación y sus ingredientes artesanales, lamentablemente al día de hoy, con la industrialización, se ha perdido el toque casero, además del interés de los ciudadanos en seguir con la tradición de realizar y seguir nuestra marca distintiva como mexicanos.

Por este motivo, en el marco del aniversario de nuestra ciudad y del Festival Internacional de las Artes FINA 449 Saltillo, este miércoles 24 de junio en el Centro Cultural Casa Purcell en punto de las 17:00 horas las “Las Cocineras Tradicionales de Saltillo “ estarán impartiendo un taller de dulces tradicionales.

En esta ocasión los participantes tendrán la oportunidad de aprender el proceso de elaboración de las “glorias de nuez” así como la importancia cultural e histórica de este dulce dentro de la gastronomía regional.

Los talleres que realizan las cocineras de Saltillo son parte de la tarea que tienen como embajadoras de la cocina tradicional de la localidad. Para ellas es fundamental compartir los saberes que tienen para preservarlos, y este tipo de talleres les ayuda a difundir sus conocimientos, mismos que les han sido heredados de generación en generación, evitando que desaparezcan con el paso del tiempo.

Estas actividades fortalecen la identidad cultural de la ciudad y permiten que nuevas generaciones conozcan este tipo de tradiciones. No solo es un taller, es un espacio de encuentro, convivencia e intercambio de conocimientos donde la tradición sirve como vehículo para conservar la cultura gastronómica de la región.

Nuestro objetivo es continuar compartiendo los saberes y técnicas de la cocina tradicional”, comentó para VANGUARDIA el coordinador del Grupo de Cocineras Tradicionales de Coahuila, Christian Pérez.

Este evento es totalmente gratuito, así como el material que se utilizará en la clase. Es necesario registrarse en la página de Facebook de las “Cocineras Tradicionales de Coahuila de Zaragoza”, con el fin de calcular adecuadamente los ingredientes necesarios.

Constantemente las cocineras tradicionales de Saltillo realizan cursos y talleres gastronómicos, te recomendamos seguir sus cuentas oficiales para no perderte ninguno de ellos. Asimismo, en el marco de la FINA 449 tendrán un pabellón gastronómico con comida típica y antojitos mexicanos los días 11 y 12 de julio de 12:00 a 18:00 horas en la Plaza Nueva Tlaxcala.

También te invitamos a revisar la cartelera oficial de la FINA 2026 para más información y las páginas oficiales del Instituto de Cultura Saltillo @imcsaltillo.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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