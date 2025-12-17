$!El acervo artístico de Coahuila brilla en nueva exposición en el Centro Cultural Casa Purcell

Con más de cincuenta años de antigüedad, el Acervo del Patrimonio Artístico de Coahuila ha resguardado obra de artistas locales, nacionales e internacionales que enriquecen al estado con sus propuestas creativas, y una muy particular selección de estas obras ahora está disponible para disfrute del público en una nueva exposición. “Interludio hibernal”, muestra colectiva que abrió sus puertas este martes 16 de diciembre en el Centro Cultural Casa Purcell, es una colaboración curatorial entre el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y la Secretaría de Cultura de Coahuila que comparte la riqueza de este acervo a través del paisaje y el cuerpo en el arte.

“El acervo no solamente cuenta con obras de diferentes generaciones de artistas coahuilenses, hay artistas de otros estados y países, pero una de las cosas que platicábamos es ¿qué sucede cuando llega el invierno?”, dijo sobre la muestra Talía Barredo, coordinadora de Artes Visuales del IMCS y co-curadora. Por su parte, Ramiro Rivera, co-curador y coordinador de Artes Visuales en el estado, explicó sobre el acervo que “es un ente casi inabarcable, ocupa varias bodegas y más de 3 mil piezas; todo el tiempo está en crecimiento y esta característica nos recuerda que el arte está más vivo que nunca”.

La línea curatorial parte del clima y el paisaje, presente de manera más directa en la primera sala, pero que expande la conversación hacia la relación del ser humano con su entorno y con su cuerpo en las otras tres áreas. Así, entre pinturas, aguatintas, aguafuertes, esculturas en cerámica y acero y técnicas mixtas y expandidas, la muestra invita al público a disfrutar de muy distintos estilos y aproximaciones a la creación, en un recorrido que va desde lo más realista hasta lo más abstracto y experimental.