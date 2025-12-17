El acervo artístico de Coahuila brilla en nueva exposición en el Centro Cultural Casa Purcell

El acervo artístico de Coahuila brilla en nueva exposición en el Centro Cultural Casa Purcell

Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra ‘Interludio Hibernal abrió sus puertas este martes con una significativa selección de obra pictórica, grabado, escultura y técnicas mixtas que pertenecen al patrimonio del estado

Artes
/ 17 diciembre 2025
Con más de cincuenta años de antigüedad, el Acervo del Patrimonio Artístico de Coahuila ha resguardado obra de artistas locales, nacionales e internacionales que enriquecen al estado con sus propuestas creativas, y una muy particular selección de estas obras ahora está disponible para disfrute del público en una nueva exposición.

“Interludio hibernal”, muestra colectiva que abrió sus puertas este martes 16 de diciembre en el Centro Cultural Casa Purcell, es una colaboración curatorial entre el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y la Secretaría de Cultura de Coahuila que comparte la riqueza de este acervo a través del paisaje y el cuerpo en el arte.

“El acervo no solamente cuenta con obras de diferentes generaciones de artistas coahuilenses, hay artistas de otros estados y países, pero una de las cosas que platicábamos es ¿qué sucede cuando llega el invierno?”, dijo sobre la muestra Talía Barredo, coordinadora de Artes Visuales del IMCS y co-curadora.

Por su parte, Ramiro Rivera, co-curador y coordinador de Artes Visuales en el estado, explicó sobre el acervo que “es un ente casi inabarcable, ocupa varias bodegas y más de 3 mil piezas; todo el tiempo está en crecimiento y esta característica nos recuerda que el arte está más vivo que nunca”.

La línea curatorial parte del clima y el paisaje, presente de manera más directa en la primera sala, pero que expande la conversación hacia la relación del ser humano con su entorno y con su cuerpo en las otras tres áreas.

Así, entre pinturas, aguatintas, aguafuertes, esculturas en cerámica y acero y técnicas mixtas y expandidas, la muestra invita al público a disfrutar de muy distintos estilos y aproximaciones a la creación, en un recorrido que va desde lo más realista hasta lo más abstracto y experimental.

Algunos de los artistas que forman parte de la exposición son Leopoldo Méndez, Guillermo Ceniceros, Jan Hendrix, Claudia Fernández, Ivonne Domenge y el coahuilense Eleazar Montejano, así como Luis Arturo Ordieres, Jaime Mejía Servín, Valiente, Fausto Igor Gálvez Buenfil, Víctor Corleone, Fernando Jiménez Luévano, Coffen Serpas, Ulises González Gutiérrez, Mario José Manuel Palacios Kaim, Susana Sierra, Xawery Aleksander Wolski, Leticia Ortega, Ricardo Pinto, Jesús Gerardo de la Barrera Escamilla y Sofía Echeverría Agraz, entre otros.

“Es un deleite ver cada una de estas piezas y todas estas lecturas y narrativas que van teniendo a través de la resignificación del invierno, el guardarse, el encierro, la hibernación”, compartió Barredo recalcando que la aproximación al paisaje de esta muestra también se conjuga con la propuesta fotográfica que Mario Alberto Monjáraz inauguró esa misma noche en la sala 5 del recinto cultural.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

