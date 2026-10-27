El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila

La exposición ‘Pulso y memoria’ de Omar Coronado estará esta semana en la plaza y luego continuará su exhibición en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

Durante esta semana en la Plaza Manuel Acuña, en el Centro Histórico de Saltillo, podrás ver borregos cimarrones, venados cola blanca, jabalíes, zorros, pumas, osos y otras especies que habitan Coahuila en la exposición “Pulso y memoria”.

$!El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila

Se trata de una serie de esculturas en metal de gran formato que representan a estos animales típicos de la región, así como otras especies del planeta. Las piezas fueron creadas por el artista Omar Coronado en una colaboración con el Instituto Municipal de Cultura, como parte del Festival Ánimas del Desierto.

$!El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila

“Me interesa que la gente de Saltillo y turistas, quien pase por la plaza, aprecie lo que se puede hacer con material que en apariencia es desecho, como partes de muebles, barandales, rejas, o de autos incluso”, explicó el creador para VANGUARDIA.

$!El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila

Con más de 25 años de trayectoria, el arte de Coronado convierte chatarra en figuras con una vida nueva. Su camino inició en el ICOJUVE, donde aprendió a crear esculturas en pequeño formato, pero con el tiempo decidió ampliar la escala, llegando a estas dimensiones que se pueden apreciar en la concurrida plaza y que de hecho han sido superadas por otras obras, como una jirafa que creó hace un tiempo y que tiene varios metros de altura.

$!El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila

El artista, quien también imparte un taller de esta técnica a jóvenes del centro comunitario de la colonia Tierra y Libertad, compartió que su experiencia le ha permitido aprender que “todos somos expertos en algo, nada más hay que descubrirlo y explotarlo”.

$!El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila

“Pulso y memoria” estará en la Plaza Acuña hasta el viernes 30 de octubre y posteriormente se exhibirá en el Centro Cultural Vito Alessio Robles del 31 de octubre al 3 de noviembre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Exposiciones

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
true

Huachicol: ¿acabó siendo un problema sistémico?
true

Taddei es Morena: Loret de Mola

El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció oficialmente que millones de mujeres inscritas a los programas de la Secretaría de Bienestar recibirá el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre del 2026.

Pensión Mujeres Bienestar... Gobierno de Sheinbaum revela Calendario Oficial para depositarle 3 mil 100 pesos a mujeres de 60 a 64 años
El Instituto dejará de recurrir a agencias de cobranza extrajudicial y atenderá directamente a los acreditados con pagos pendientes.

Infonavit cambia las reglas de cobranza: así serán las visitas a deudores y qué no pueden hacer
El manto representa el cielo, tiene 46 estrellas y, supuestamente, forman la constelación del día de la aparición de la virgen.

Virgen de Guadalupe... ¿Cuándo inician los 46 Rosarios para venerarla y qué misterio se esconde sobre su manto?
Eric Bauza, actor de doblaje de los personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas de los Looney Tunes.

Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas
Cristiano podría regresar a la selección de Portugal para los encuentros de noviembre ante Dinamarca y Gales, correspondientes a la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo aparece en la prelista de Portugal para la Nations League
La esposa de Taylor ya habla públicamente de un cambio de equipo y la fecha límite de transferencias se acerca, así que la partida parece sellada.

Jonathan Taylor ya hace maletas; cuatro equipos se pelean por el corredor de los Colts