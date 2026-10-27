El arte de la escultura en metal llega a la Plaza Acuña con figuras de la fauna silvestre de Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La exposición ‘Pulso y memoria’ de Omar Coronado estará esta semana en la plaza y luego continuará su exhibición en el Centro Cultural Vito Alessio Robles
Durante esta semana en la Plaza Manuel Acuña, en el Centro Histórico de Saltillo, podrás ver borregos cimarrones, venados cola blanca, jabalíes, zorros, pumas, osos y otras especies que habitan Coahuila en la exposición “Pulso y memoria”.
Se trata de una serie de esculturas en metal de gran formato que representan a estos animales típicos de la región, así como otras especies del planeta. Las piezas fueron creadas por el artista Omar Coronado en una colaboración con el Instituto Municipal de Cultura, como parte del Festival Ánimas del Desierto.
“Me interesa que la gente de Saltillo y turistas, quien pase por la plaza, aprecie lo que se puede hacer con material que en apariencia es desecho, como partes de muebles, barandales, rejas, o de autos incluso”, explicó el creador para VANGUARDIA.
Con más de 25 años de trayectoria, el arte de Coronado convierte chatarra en figuras con una vida nueva. Su camino inició en el ICOJUVE, donde aprendió a crear esculturas en pequeño formato, pero con el tiempo decidió ampliar la escala, llegando a estas dimensiones que se pueden apreciar en la concurrida plaza y que de hecho han sido superadas por otras obras, como una jirafa que creó hace un tiempo y que tiene varios metros de altura.
El artista, quien también imparte un taller de esta técnica a jóvenes del centro comunitario de la colonia Tierra y Libertad, compartió que su experiencia le ha permitido aprender que “todos somos expertos en algo, nada más hay que descubrirlo y explotarlo”.
“Pulso y memoria” estará en la Plaza Acuña hasta el viernes 30 de octubre y posteriormente se exhibirá en el Centro Cultural Vito Alessio Robles del 31 de octubre al 3 de noviembre.