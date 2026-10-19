$!El Cervantino cierra con un aumento de asistencia del 17% frente a 2025

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) registró una asistencia de más de 386 mil personas a su programa de actividades. La cifra equivale a un aumento del 17 % en comparación a los 330 mil asistentes que se registraron en 2025, según las instancias que hacen posible el festival: la Secretaría de Cultura federal, el gobierno de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y el municipio. En el festival participaron 3 mil 325 artistas de 29 países. La participación del país invitado, Francia, reunió obras de 175 artistas y creadores. La Secretaría de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato dio a conocer, según cifras preliminares, que el promedio de ocupación hotelera en la ciudad fue de un 60 % y una derrama económica de alrededor de 519.9 millones de pesos. Datos que, señala el documento, equivalen a un aumento del 14% en comparación con el año pasado. El Circuito Cervantino tuvo 71 mil 165 asistentes.

Una noche de funk El DJ y multiinstrumentalista francés Dabeull, cerró el 54 Festival Internacional Cervantino. Ayer, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, ocho músicos en el escenario revivieron los años dorados del funk con un espectáculo que es una especie de postal suspendida en el tiempo: el saxofón, el resplandor cálido y seco de la iluminación, la fidelidad a la tecnología análoga, botas y guantes blancos, lentes, pantalones acampanados. La diligencia de Dabeull por alcanzar la creación de una atmósfera que delimitó su tiempo. La nostalgia. El intento de retirarse del escenario, la falsa despedida, que termina en un nuevo setlist y su punto más alto al tocar el cover de “Maniac”, de Michael Sembello. El público baila fervoroso.

“Thank you very much for your love”, le dice Dabeull, al final de la noche, a un público entusiasta que seguramente seguirá bailando. Un concierto que, a lo largo de hora y media, ha conseguido que el público se deje llevar por una atmósfera intimista y romántica. Al final de la presentación no hubo, como sí lo hubo en ediciones anteriores, fuegos artificiales, espectáculos de drones o videos de despedida.

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